EUA fazem segundo ataque a houthis no Iêmen em 24h

Reuters

Os Estados Unidos voltaram a atacar alvos ligados aos rebeldes houthis no Iêmen na madrugada deste sábado (13, noite de sexta no Brasil), um dia após uma primeira onda de bombardeios em resposta à ofensiva do grupo iemenita a embarcações no mar Vermelho.

O canal Al-Masirah, ligado aos houthis, também afirmou que os EUA e o Reino Unido promoviam ataques na capital do país, Sanaa, controlada pelos rebeldes xiitas apoiados pelo Irã em meio a guerra civil no país que vive hoje frágil trégua.

Caça Eurofighter Typhoon britâncio decola da base de Akrotiri, em Chipre, para atacar alvos no Iêmen - Lee Goddard/Ministério da Defesa do Reino Unido/AFP

Em seguida à primeira ofensiva da coalizão liderada pelos Estados Unidos na sexta, o grupo prometeu dobrar a aposta e continuar com os ataques na rota marítima —a costa do Iêmen banhada pelo mar Vermelho é território dominado pelos rebeldes.

De acordo com uma autoridade de Washington, que falou à CNN americana sob anonimato, os bombardeios deste sábado são uma ação apenas dos EUA, de menor amplitude se comparados aos de sexta e tiveram como alvo uma instalação de radar dos houthis.

Ao comentar sobre a primeira ofensiva, o presidente americano, Joe Biden, havia reforçado que não hesitaria em lançar novos ataques. Embora fosse esperada uma tréplica por parte dos rebeldes, o disparo fora de alvo de apenas um míssil balístico antinavio fora reportado durante toda a sexta-feira, segundo militares.

Os primeiros ataques levaram milhares de moradores às ruas de Sanaa com bandeiras palestinas e iemenitas para protestar contra a ofensiva, e palavras de ordem como "morte à América" e "morte a Israel" eram constantes.

Responsáveis por 27 ataques a navios em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo desde 19 de novembro, os houthis, classificados por Biden como terroristas, haviam afirmado que miravam embarcações ligadas a Israel em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza e vinham desafiando alertas de Washington de que haveria resposta à ofensiva.

A ofensiva ocidental a um grupo financiado pelo Irã e apoiado pelo libanês Hezbollah, também sob o auxílio iraniano, aprofunda os temores de que a guerra entre Tel Aviv e o Hamas em Gaza se transforme em um conflito regional mais amplo e arraste atores envolvidos, de Teerã a Washington.

A nova campanha é o principal teste direto dos EUA na guerra que destruiu boa parte da Faixa de Gaza e segue intensa. Antes, os americanos haviam matado o líder de uma facção iraquiana pró-Irã que promovera ataques contra bases usadas por Washington no país árabe como forma de apoiar o Hamas.

Quando o conflito estourou, Washington mandou dois grupos de porta-aviões à região, num sinal ao Irã e a seus prepostos de que reagiria caso alguém interferisse na ação de Tel Aviv.

Quem são os houthis Origem Grupo armado do Iêmen formado nos anos 1990 por parte da minoria muçulmana xiita do país, os zaiditas; nome vem do fundador do grupo rebelde, Houssein al Houthi (1959-2004)

Objetivo Controlar o Iêmen e integrar o que chamam de "eixo da resistência" liderado pelo Irã contra Israel, EUA e Ocidente em geral

Apoio Libanês Hezbollah fornece treinamento e conhecimento militar, e acredita-se que Irã forneça armas; são também aliados do Hamas

Tática Exército armado, que inclui também crianças recrutadas, conduz ataques aéreos em especial no mar Vermelho, que banha o Iêmen, contra navios de bandeira internacional

O temor maior envolvia o Hezbollah, o mais poderoso adversário a fazer fronteira com Israel. A dissuasão, aliada a questões internas tanto no Líbano quanto no Irã, funcionou relativamente, com o envolvimento do grupo fundamentalista restrito a um maior atrito na faixa fronteiriça entre os países.

Ao menos 2.000 navios tiveram de desviar suas rotas do mar Vermelho, faixa de trânsito de 15% do comércio por embarcações no mundo. Cerca de 40% do tráfego no canal de Suez, que liga o mar ao Mediterrâneo, parou. Fretes subiram, assim como o preço do petróleo, já que a região é usada como ligação entre o golfo Pérsico e a Europa.