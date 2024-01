Vídeos nas redes sociais mostram momentos após colisão entre aviões em aeroporto no Japão

São Paulo

Vídeos publicados em redes sociais mostram imagens de pânico que seguem o momento em que um Airbus A350 da Japan Airlines, com 379 pessoas a bordo, pousa depois de colidir com outra aeronave na pista do aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, na noite desta terça-feira (2), manhã pelo horário de Brasília.

Em um dos vídeos, a aeronave em chamas derrapa pela pista até que para de se movimentar —ao fundo, uma explosão é vista. Na sequência, equipes de resgate tentam apagar o fogo, mas a estrutura é engolida pelo fogo depois que os passageiros conseguiram sair.

O Airbus da Japan Airlines em chamas no aeroporto de Haneda em Tóquio - Issei Kato/Reuters

Uma filmagem feita de dentro da cabine mostra passageiros gritando enquanto o interior do avião é tomado por fumaça. Do lado de fora, faíscas são vistas. Na sequência, passageiros escorregam pela rampa da saída de emergência enquanto a aeronave continua a pegar fogo.

Segundo o Ministério do Transporte, o avião comercial da JAL estava realizando o pouso quando colidiu na pista com outro, modelo Dash-8 de patrulha marítima da Guarda Costeira, construído pela Bombardier. Cinco dos seis tripulantes desta aeronave morreram.

Não há informações sobre qualquer tipo de problema de funcionamento ou no motor no no avião da JAL.

Haneda, um dos dois principais aeroportos da capital japonesa, ficou fechado durante várias horas após o acidente. Mas segundo o Ministério dos Transportes três pistas já haviam retomado as operações.