Após decisão alemã, veja onde a maconha é legalizada ou descriminalizada

São Paulo

A decisão do Parlamento da Alemanha em 23 de fevereiro aumentou a lista de países onde a maconha é legalizada ou descriminalizada. No caso alemão, a maioria dos parlamentares aprovou uma lei proposta pela coalizão governista, do premiê Olaf Scholz, que legaliza parcialmente o cultivo e o consumo de uma quantidade limitada de maconha para os maiores de 18 anos. As novas regras passam a valer em 1º de abril.

Pé de maconha cultivado em museu de Berlim, na Alemanha - John MacDougall - 23.fev.24/AFP

Países como Canadá e Uruguai estão na vanguarda da legalização da maconha para uso recreativo, implementando regulamentações que permitem o cultivo, venda e consumo da planta. Além disso, vários estados dos Estados Unidos também adotaram abordagens semelhantes, em contraponto a leis federais consideradas mais rigorosas —o presidente Joe Biden, no entanto, tem anunciado anualmente perdão judicial a uma série de condenados por delitos relacionados a uso e porte da substância.

Em geral, os países que optaram pela descriminalização buscam tratar o consumo de drogas como uma questão de saúde pública em vez de relacioná-lo à criminalidade. As medidas também podem vir acompanhadas por políticas públicas que incluem prevenção contra o uso —legalizar uma droga não a torna benéfica para o organismo—, tratamento para dependentes e campanhas de redução de danos.

Em meio a essas diferentes abordagens, o debate sobre a legalização e descriminalização da maconha continua a evoluir, com os defensores destacando os benefícios econômicos, de saúde pública e de justiça social, enquanto os oponentes expressam preocupações sobre os potenciais impactos negativos.

O mapa abaixo oferece uma visão geral dos países que adotaram medidas mais progressistas em relação à maconha.