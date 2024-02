Ataque a tiros em megaigreja nos Estados Unidos deixa 2 feridos, incluindo criança

Houston (EUA) | AFP

O megatemplo cristão Lakewood, em Houston, no Texas, foi palco de um ataque a tiros neste domingo (11). O episódio em uma das igrejas mais frequentadas nos Estados Unidos deixou duas pessoas feridas, incluindo uma criança, informou a polícia.

Segundo detalhou Troy Finner, chefe da corporação, uma mulher com idade entre 30 e 35 anos chegou ao templo com capacidade para 16,8 mil pessoas perto das 14h no horário local portando uma arma.

Pessoas que estavam presentes durante o ataque a tiros na megaigreja Lakewood se abraçam, em Houston - Callaghan O'Hare/Reuters

A atiradora estava com uma criança de idade entre 4 e 5 anos, cujo parentesco não foi informado. Ela começou a atirar e, na sequência, foi morta por dois policiais fora de serviço que realizavam a segurança ali.

No tiroteio, a criança também foi ferida e, agora, está em situação crítica de saúde, informou a polícia. Um homem de cerca de 57 anos, sem relação com o incidente, também foi atingido na perna.

A atiradora estava com uma mochila e, antes de morrer, fez referência à possível existência de uma bomba. Mas, após uma revisão geral do espaço pouco após o ataque, nenhum artefato foi encontrado.

"Quando entrei, vi pessoas correndo dizendo que estavam atirando e ouvi tiros. Tentamos abrir algumas portas no corredor, mas estavam trancadas. Alguns saíram para procurar seus carros, mas outros, como eu, não sabiam para onde ir. Um voluntário que trabalha na igreja nos abrigou em uma sala e nos pediu para entrarmos nos banheiros", disse uma mulher à emissora de TV KHOU após o episódio.

"Não abram para ninguém até que voltemos, nos disseram. Movemos alguns móveis para trancar as portas. No terceiro e quarto andar havia crianças, os pais estavam preocupados com elas", seguiu.

A igreja Lakewood foi fundada por John Osteen em 1959. Atualmente, é dirigida por seu filho, o também pregador e escritor Joel Osteen, 60.

O tiroteio começou logo antes do início de um serviço do espaço em espanhol. "Não consigo imaginar se isso tivesse acontecido durante o encontro das 11h, agradecemos a Deus por isso", disse ele, referindo-se a um maior número de pessoas presentes naquele horário.

"Não entendemos por que essas coisas acontecem, mas sabemos que Deus está no controle", seguiu ele em uma entrevista coletiva. Ele acrescentou que oraria tanto pelas vítimas quanto pela agressora.

Ataques a tiros do tipo são comuns nos Estados Unidos, onde há mais armas do que pessoas e cerca de um terço dos adultos possui uma arma de fogo. Pesquisas mostram que a maioria dos americanos é a favor de regulamentações mais rigorosas sobre armas, mas o poderoso lobby do setor tem impedido os legisladores de tomar medidas.