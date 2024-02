Multidão incendeia carro autônomo na Chinatown de San Francisco

Reuters

Uma multidão vandalizou e incendiou um carro autônomo da Waymo usando fogos de artifício em San Francisco neste sábado (11), disse a empresa de propriedade da Alphabet, controladora do Google, e as autoridades, no mais recente ataque do tipo nos Estados Unidos.

O incidente começou na noite de sábado no horário local no distrito de Chinatown, quando uma multidão cercou um veículo esportivo branco que estava se movendo pela rua, detalhou um porta-voz da empresa.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram uma pessoa pichando o SUV e outra usando um skate para quebrar uma das janelas, enquanto a multidão ao redor aplaudia. As imagens mostram o veículo em chamas com uma enorme nuvem de fumaça preta no ar.

O departamento de bombeiros publicou fotos dos restos carbonizados do carro e disse que fogos de artifício iniciaram o incêndio.

"O veículo não estava transportando passageiros e não foram relatados feridos. Trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades de segurança para responder à situação", disse a empresa. Não foi informada a causa do ataque. O Departamento de Polícia de San Francisco disse que está investigando.

O incidente não foi a primeira vez que pessoas atacaram carros autônomos, mas sua gravidade pode ilustrar a crescente hostilidade pública após um acidente no ano passado envolvendo um veículo operado pela unidade Cruise da General Motors GM.N, que arrastou um pedestre.

Em ocasiões anteriores em San Francisco e Phoenix, no Arizona, grupos interromperam as operações de veículos autônomos, bloqueando seu caminho, tentando entrar nos veículos e pulando em seus capôs. Vídeos que se tornaram virais mostraram pessoas colocando cones de trânsito laranja em cima dos veículos para obstruir seus sensores e forçá-los a parar de maneira abrupta.

Na semana passada, um carro autônomo da Waymo colidiu com um ciclista em San Francisco, causando ferimentos leves. O incidente está sendo revisado pelo órgão regulador de automóveis do estado.

A Waymo oferece um serviço de transporte autônomo em Phoenix e está trabalhando para expandir o serviço para Los Angeles e Austin, no estado americano do Texas.

Em outubro passado, um pedestre atingido por outro veículo foi jogado na frente de um veículo autônomo da Cruise e arrastado por 6 metros. A Califórnia subsequentemente suspendeu a licença de teste de veículos autônomos da empresa, e a Cruise retirou todos os seus veículos autônomos dos EUA dos testes.

O incidente mais recente ocorreu durante as férias do Ano-Novo Lunar e um dia antes do Super Bowl, o campeonato da NFL, envolvendo o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs.