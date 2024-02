Biden diz que 'sexo bom' é o segredo de seu longo casamento em novo livro

Washington | Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 81, disse em tom de brincadeira a seus assessores que o segredo para um casamento longo e duradouro é "sexo bom", de acordo com um novo livro sobre a primeira-dama, Jill Biden, 72, que lança luz sobre o matrimônio de 47 anos.

"American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden" (mulher americana: a transformação da primeira-dama moderna, de Hillary Clinton a Jill Biden) foi escrito por Katie Rogers, correspondente na Casa Branca do jornal americano The New York Times, e será lançado nesta semana.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e sua esposa, Jill, durante evento na Casa Branca - Kevin Lamarque - 12.fev.24/Reuters

A parte sobre sexo ocupa apenas alguns parágrafos nas 276 páginas do livro, mas, como esperado, já chamou a atenção.

Rogers escreve que Biden optou por não concorrer à Presidência em 2004 quando Jill entrou no quarto usando uma blusa em que estava escrita a palavra "não". Biden afirmou a um grupo de apoiadores naquele ano que tinha pouco interesse em concorrer à Casa Branca. "Prefiro estar em casa fazendo amor com minha esposa enquanto meus filhos estão dormindo", disse ele à época.

Na ocasião, o comentário foi recebido por assessores com um levantar de ombros, e um porta-voz do então senador disse que Biden estava "francamente totalmente apaixonado por sua esposa", escreve Rogers.

"Joe pode ter diminuído suas declarações públicas sobre o quarto [quando] ganhou a Presidência, mas ele brincou com seus assessores que 'sexo bom' é a chave para um casamento duradouro e feliz, muito para o desgosto de sua esposa", de acordo com Rogers.

O livro descreve a angústia que Joe Biden sentiu quando sua primeira esposa, Neilia, morreu em um acidente de carro em 1972, juntamente com sua filha Naomi.

Ele e Jill se casaram em 1977, mas foram necessários cinco pedidos de Biden para que Jill concordasse. "Eu tenho sido tão paciente quanto sei ser, mas isso me deixou furioso. Ou você decide se casar comigo ou é isso, estou fora. Não vou pedir novamente", Biden disse na quinta tentativa, ainda segundo Rogers.