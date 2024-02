Trump e Milei trocam slogans e abraços em 1º encontro; veja vídeo

Boa Vista

O presidente da Argentina, Javier Milei, encontrou-se com ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump neste sábado (24), durante a Cpac, conferência conservadora americana que tem o republicano como grande estrela, próximo a Washington.

Os dois se reuniram nos bastidores do evento. Um efusivo Milei grita "presidente" ao ver Trump, que o cumprimenta. Os dois dão tapas nas costas um do outros em meio a um abraço. Com "YMCA", do grupo Village People, ao fundo nos autofalantes do evento, os dois trocam algumas palavras e posam para fotos antes de se despedirem.

O argentino parece agradecer ao apoio recebido pelo republicano, que o mencionou durante discurso de uma hora na conferência. Na conversa, ele repetiu a frase dita no palco: "Make Argentina Great Again", alteração de seu próprio slogan de campanha, "Make America Great Again", com mesmo acrônimo. Milei, por sua vez, diz seu próprio lema, em que exalta a liberdade com um palavrão.

"Ele é Maga, Make Argentina Great Again. Muito obrigado, Javier Milei, é uma honra tê-lo conosco", disse Trump durante discurso.

Donald Trump e Javier Milei se cumprimentam em primeiro encontro entre os dois, nos bastidores da Cpac, conferência conservadora americana, perto de Washington - Presidência da Argentina - 24.fev.2024 via AFP

Milei também discursou na conferência. Sua fala contra o socialismo, o estatismo e o keynesianismo, ecoou o tom de seu pronunciamento durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, em janeiro.

Em tom professoral, o presidente argentino discorreu em espanhol sobre teoria econômica para criticar as propostas de regulação da economia e defender que os "monopólios geram bem-estar, maiores salários e menores preços".

Milei também pregou contra a "casta política", contra os "meios de comunicação corruptos" e contra a "agenda assassina do aborto". Afirmou ainda que a ideia de justiça social e as políticas de redistribuição de renda resultam, na prática, em perda de renda e aumento da pobreza.