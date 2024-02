De Andermarcher a Zurlo, veja lista de sobrenomes da 1ª leva de italianos no Brasil

A chegada do veleiro La Sofia ao porto de Vitória, que completa 150 anos neste sábado (17), marca o início da imigração italiana em massa no Brasil. Na embarcação vieram cerca de 400 passageiros, com o objetivo de trabalhar no cultivo de café no interior do Espírito Santo.

A maior parte desses pioneiros era oriunda do norte da Itália, mais especificamente das regiões de Vêneto e de Trentino-Alto Ádige. Abaixo, confira alguns de seus sobrenomes, com base em pesquisa do sociólogo Renzo Grosselli e dos livros de matrículas de colonos do Núcleo de Timbuhy (atual Santa Teresa), dentre outros documentos do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.