Em dois anos de Guerra da Ucrânia, Zelenski ganha semblante envelhecido

São Paulo

A Guerra da Ucrânia completa dois anos neste sábado (24), e as marcas do conflito sem perspectiva de fim podem ser vistas de diferentes formas. A aparência do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agora aos 46 anos, mudou bastante desde então, com mais linhas de expressão e aparente semblante de preocupação.

Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, se reúne com primeiro-ministro dinamarquês no Palácio Potocki, em Lviv - Mads Claus Rasmussen - 23.fev.24/Ritzau Scanpix/AFP

Zelenski é o sexto chefe de Estado da Ucrânia desde a dissolução da União Soviética, em 1991. Antes de a guerra começar, Zelenski tinha recém-completado 44 anos e costumava fazer pronunciamentos vestido de terno, às vezes de gravata, e sem barba.

Com o passar do conflito, o líder transformou sua aparência. Os ternos pretos deram lugar a uma estética militar, com calças de sarja, moletons, suéteres e camisetas de tons escuros, como verde musgo e preto. O rosto liso foi tomado por certas rugas e pela barba não exatamente malfeita, mas deixada por se fazer.

Confira abaixo fotos de Zelenski ao longo da guerra.