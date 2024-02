Harvard vence ação em que era acusada de 'má gestão' de corpos doados para estudo

Boston | Reuters

Um juiz de Massachusetts encerrou nesta segunda-feira (12) as ações judiciais de famílias que acusam a Universidade Harvard de má gestão dos corpos de seus parentes doados para a escola de medicina da renomada instituição de ensino e cujas partes foram vendidas no mercado ilegal por um ex-gerente de o necrotério.

Fachada da Escola de Medicina de Harvard - Brian Snyder - 15.mai.22/Reuters

O juiz do Tribunal Superior do Condado de Suffolk, Kenneth Salinger, em Boston, decidiu que as ações judiciais não alegaram plausivelmente que a Escola de Medicina de Harvard (HMS, na sigla em inglês) não agiu de boa fé no tratamento dos corpos ou era legalmente responsável pela conduta alegada do ex-gerente Cedric Lodge.

"Pelo contrário, o esquema de Lodge foi supostamente realizado apenas para ganho pessoal e não poderia, de forma alguma, ter beneficiado a HMS ou promovido seus interesses", escreveu Salinger.

O juiz disse que as famílias não apresentaram alegações que, se verdadeiras, poderiam superar a imunidade de Harvard sob a Lei Uniforme de Doação Anatômica do estado, que governa a doação de corpos humanos para pesquisa.

Ele também rejeitou as alegações relacionadas contra dois funcionários que administravam o programa de doação anatômica de Harvard, Mark Cicchetti e Tracey Fay.

Kathryn Barnett, advogada das famílias, prometeu entrar com recurso. "Essas famílias tiveram que reviver o trauma de perder seus entes queridos muitas vezes, e acreditamos firmemente que elas merecem um dia no tribunal", disse ela em comunicado.

As 12 ações judiciais foram apresentadas depois que os promotores federais apresentaram acusações em junho contra Lodge e outras cinco pessoas acusadas de comprar e vender restos humanos roubados da Escola de Medicina de Harvard e de uma funerária em Arkansas.

Os promotores disseram que Lodge, de 2018 a 2022, permitia que potenciais compradores entrassem no necrotério da escola para examinar cadáveres e selecionar quais partes comprar. Os compradores revendiam as partes do corpo.

Eles disseram que Lodge também transportava restos roubados para sua casa em New Hampshire, onde ele e sua esposa os vendiam para outras pessoas. Eles também enviaram restos roubados para pessoas fora do estado, disseram os promotores.

Os Lodges se declararam inocentes das acusações de conspiração e transporte interestadual de bens roubados. Eles e outros dois réus devem enfrentar julgamento em um tribunal federal em Williamsport, na Pensilvânia, em 1º de abril.

As famílias alegaram que Harvard fechou os olhos para a conduta de Lodge ao longo dos anos e buscaram, por meio de suas ações judiciais, responsabilizá-la por permitir que corpos doadores em sua posse fossem exibidos, desmembrados e traficados ilegalmente.