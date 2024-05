União Europeia celebra democracia no Brasil com show de luzes em SP

São Paulo

A Embaixada da União Europeia (UE) no Brasil lembra o Dia da Europa todo 9 de maio desde 1986. Neste ano, no entanto, a celebração será diferente.

Pela primeira vez, a embaixada fará o evento fora de Brasília. Vai acontecer nesta quinta à noite na ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, em São Paulo.

Além de ressaltar as relações entre o Brasil e os 27 países que integram a UE, o evento vai rememorar os 40 anos do movimento das Diretas Já e a participação da Folha na campanha liderada ao longo de 1983 e 1984 por Ulysses Guimarães.

Simulação da projeção que será feita na quinta (9) pela embaixada da União Europeia na ponte Octavio Frias de Oliveira, em São Paulo - Divulgação

"Queremos encontrar em São Paulo um público novo e, de certa forma, o Brasil como um todo. Além disso, há uma forte presença de empresas europeias na capital paulista", afirma a alemã Marian Schuegraf, embaixadora da UE no Brasil.

Lembrar a campanha das Diretas, segundo ela, é um modo de ressaltar a importância da democracia no Brasil e no exterior.

"Esse tema é, de novo, muito relevante não apenas no contexto doméstico, mas também internacional. Há um declínio do número de democracias ao redor do mundo, o que é motivo de preocupação para a UE. Queremos nos aproximar cada vez mais dos países amigos democráticos, como é o Brasil", diz Schuegraf.

"O Brasil deve se orgulhar da luta da sociedade civil pela democracia na época das Diretas", complementa.

O presidente Lula na cerimônia de entrega da credencial à embaixadora da União Europeia, Marian Schuegraf, em novembro de 2023 - André Violatti - 17.nov.2023/Ato Press/Folhapress

A decisão de homenagear a Folha no evento desta quinta se deve ao engajamento do jornal durante o movimento pelas eleições diretas para presidente da República na década de 1980, de acordo com a embaixadora.

A Folha foi o primeiro grande veículo de comunicação a apoiar a campanha das Diretas.

Além disso, "é bom destacar o importante papel da mídia em uma democracia. A mídia pode construir pontes. Aliás, a imagem de uma ponte se encaixa de várias maneiras no contexto em que vivemos", afirma Schuegraf em referência à construção sobre o rio Pinheiros que leva o nome de Octavio Frias de Oliveira, publisher da Folha durante mais de 50 anos.

O início da programação está previsto para 18h. A cerimônia para convidados no espaço Varanda Estaiada, ao lado da ponte, começará com breves discursos da embaixadora, do diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila, e de um representante do governo de São Paulo.

Em seguida, haverá um espetáculo com projeções luminosas sobre a ponte, que poderá, obviamente, ser acompanhado por todos que estiverem naquela região de São Paulo. Depois, acontecerá um show de drones.

Em sua fala, a embaixadora deve mencionar ainda a catástrofe no Rio Grande do Sul. "A UE tem oferecido apoio ao governador Eduardo Leite. Um dos satélites do programa europeu Copernicus foi reorientado exatamente para aquela região a fim de transmitir dados que possam ser relevantes para o controle do desastre e para a saída dessa fase de emergência."

Henfil em vídeo

Em meio aos preparativos para o Dia da Europa, a embaixada da UE no Brasil produziu um vídeo que enaltece os valores da democracia.

Andrea Chaves, ilustradora responsável pela animação de apenas dois minutos, inspirou-se no traço e nos personagens de Henfil (1944-1988), como a Graúna. Um dos principais nomes do Pasquim, o desenhista desafiou a ditadura militar com suas charges e seus cartuns.

No final do vídeo, ouve-se uma versão ao violão de "O Bêbado e o Equilibrista", composição de João Bosco e Aldir Blanc. A música se tornou uma espécie de hino informal da Anistia, quando a ditadura militar no Brasil já dava sinais de declínio.