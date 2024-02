Homem declarado morto reaparece após família receber cinzas nos EUA

The New York Times

O primeiro sinal de que Tyler Chase teve de que ele poderia estar morto ocorreu em uma loja de conveniência. Ele tinha cupons de alimentos, mas seu cartão de benefícios não funcionou.

A próxima indicação foi quando ele entrou em contato com autoridades estaduais de Oregon, nos Estados Unidos, que lhe disseram que um atestado de óbito havia sido registrado em seu nome.

Tyler Chase, que foi declarado morto de forma equivocada nos EUA - Tyler Chase via The New York Times

Então, semanas depois, veio o desenvolvimento mais perturbador: uma urna de cinzas havia sido enviada para sua família e estava guardada no armário de sua prima. Na realidade, ele estava vivo.

A vida de Chase, 22, percorreu anos de uso de drogas, falta de moradia, laços familiares rompidos e uma burocracia que documentou sua morte sem que suas impressões digitais fossem colhidas e sem a presença de qualquer familiar próximo no momento em que o corpo que se acreditava ser o dele foi cremado.

Chase começou a usar metanfetaminas na adolescência e, após a morte de sua mãe em 2020, mergulhou em um período sombrio de vício sério e crimes. Então, em janeiro de 2023, ele foi preso por várias acusações, incluindo roubo e posse de drogas. "Minha vida estava uma bagunça", disse em entrevista por telefone.

Eventualmente, ele foi liberado para uma instalação de moradia temporária em Portland, Oregon, com a condição de que ele completasse um programa de recuperação de vícios. No início de outubro, quando soube do atestado de óbito, Chase estava sóbrio havia sete meses e procurava emprego. "Obviamente, você não pode realmente se candidatar para vagas quando está morto", disse.

Várias semanas após o incidente na loja de conveniência, os fios da confusão envolvendo Chase começaram a se desenrolar —revelando erros que deixaram uma família sem aviso prévio sobre seu ente querido morto e outra lamentando a perda de Chase.

Em meados de dezembro, um policial do departamento de polícia de Portland apareceu na instalação de moradia temporária de Chase perguntando por que ele estava buscando os documentos de um homem que as autoridades haviam identificado como morto.

Chase lembrou de ver sua foto nas mãos de um policial, com uma expressão de incredulidade no rosto. Na noite seguinte, o investigador principal do instituto médico legal do condado de Multnomah o visitou para explicar o erro.

Meses antes, outro morador masculino do centro de recuperação havia sido encontrado morto por overdose de fentanil com a carteira de Chase, presumivelmente roubada.

Latasha Rosales ao lado de seu primo Tyler Chase, declarado morto por engano - Latasha Rosales via The New York Times

Chase lembrou de ter perdido sua carteira e descreveu o outro morador como alguns anos mais velho, mais baixo e mais magro, com cabelos ruivos. Ele disse que tentou persuadir o homem a permanecer no programa de recuperação de vicios, mas ele saiu.

A confusão de identidade ocorreu porque o homem morto estava com a carteira e a carteira de motorista temporária de Chase, disse o escritório do examinador médico em comunicado à emissora KGW8, afiliada da NBC em Portland, em janeiro.

Chase, em tratamento por anos, havia perdido contato com sua família, incluindo seu pai. Quando foram informados pelas autoridades que ele havia morrido de overdose de drogas, eles tinham poucos motivos para duvidar. O último parente com quem ele havia entrado em contato era sua prima Latasha Rosales, 35.

Embora o escritório do examinador tenha dito que a família imediata de Chase havia se recusado a ver o corpo antes da cremação, seu pai, Toby Chase, negou a informação. O mesmo aconteceu com o resto de sua família, segundo Rosales.

"Lamentamos profundamente que a identificação errada tenha acontecido", disse o escritório do examinador médico em seu comunicado. O escritório disse que desde então iniciou uma "revisão abrangente" dos procedimentos e que, no futuro, exigiria que corpos encontrados com identificação temporária também fossem identificados por impressões digitais no momento da investigação da morte.

J. Keith Pinckard, presidente da Associação Nacional de Examinadores Médicos, disse em email que a identificação errada dos mortos é "bastante rara" e que ele encontrou apenas um ou dois casos em sua carreira. "Não estou ciente de nenhum padrão que possa existir", disse Pinckard.

Rosales disse que sua família ficou arrasada, mas não chocada, quando foram notificados de sua morte. Ela viu Chase pela última vez após a morte de sua mãe em 2020, mas gradualmente perdeu contato.

"A próxima coisa que ouço sobre ele é que ele morreu de overdose de drogas", disse. A família arrecadou mais de US$ 1.000 para cremar o corpo, e Rosales pegou a urna de cinzas em outubro, segundo ela.

Algumas noites antes do Natal, Rosales recebeu uma ligação de um número privado, informando que Chase estava de fato vivo. "Pensei que estivessem me pregando uma peça", disse ela.

Uma voz feminina reconheceu a natureza surreal da ligação e perguntou a Rosales se ela gostaria de mudar para vídeo. "Então ela virou o telefone para o meu primo", disse Rosales sobre a pessoa que ligou. "Senti como se tivesse tido uma experiência fora do corpo."

No dia seguinte, os primos se encontraram pessoalmente. Chase não estava morto ou doente, mas alto, forte e mais saudável do que Rosales o tinha visto em anos.

"Eu apenas senti que deveria ter feito mais depois que a mãe dele morreu", disse Rosales. "Agora posso estar lá por ele —posso fazer as coisas que eu desejava ter feito antes."

Dias depois, Chase, que desde então havia sido contratado por uma organização que ajuda os sem-teto em Portland, passou o Natal com Rosales e seus filhos. Ele disse que ser confundido com outro homem que havia sofrido overdose o fez perceber "que poderia ter acontecido" consigo mesmo.