Justiça de NY aumenta multa de Trump em US$ 100 milhões por caso de fraude

Nova York | Reuters

Um juiz de Nova York condenou o ex-presidente Donald Trump a pagar US$ 454,2 milhões (cerca de R$ 2,3 bi) em caso civil movido pela procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, em que ele foi condenado por fraude financeira ao inflar o valor de seus ativos para obter condições mais vantajosas em negociações com bancos e seguradoras.

O valor é uma atualização com juros da multa de US$ 354,9 milhões que já havia sido estipulada no último dia 16 pelo juiz Arthur Engoron, em tribunal estadual em Manhattan, após julgamento que se estendeu por três meses.

O ex-presidente Donald Trump durante comício em Rock Hill, na Carolina do Sul - Shannon Stapleton - 23.fev.2024/Reuters

Engoron também ordenou que os filhos de Trump Donald Trump Jr. e Eric Trump, pagassem cada um cerca de US$ 4,7 milhões, e que o ex-diretor financeiro da Organização Trump , Allen Weisselberg, pagasse US$ 1,1 milhão, todos incluindo juros.

Os pagamentos totalizam US$ 464,6 milhões e foram determinados nesta quinta-feira (22). Mais de US$ 114 mil de juros continuarão a acumular diariamente, a maioria disso para Trump. A sentença foi tornada pública nesta sexta-feira (23).

Engoron também proibiu Trump de ocupar um cargo de destaque em qualquer empresa de Nova York por três anos, ou de buscar empréstimos junto a bancos registrados no estado. Seus filhos receberam proibições de dois anos em cargos de liderança.

O juiz afirmou que a "completa falta de contrição e remorso dos réus beira o patológico."

O ex-presidente republicano também enfrenta quatro processos criminais, nos quais se declarou inocente, enquanto busca voltar à Casa Branca —o republicano tem ganhado primárias do partido com folga e é o mais provável adversário de Joe Biden nas eleições em novembro.

Trump acusou James e Engoron, ambos democratas, de serem corruptos, e chamou o caso de parte de uma caça às bruxas executada por oponentes políticos.

O republicano planeja recorrer da multa em um tribunal de apelações. Para impedir o acúmulo dos juros, no entanto, ele teria de pagar o valor devido antes disso ou obter uma espécie de fiança, paga por alguma empresa ou instituição em troca de uma taxa, cujo objetivo é garantir que Trump tem capacidade de quitar a multa caso perca o recurso.

Engoron rejeitou um pedido de Clifford Robert, advogado dos réus, para adiar a execução das sentenças por 30 dias a fim de permitir "um processo pós-sentença ordenado, especialmente dada a magnitude da sentença."

Em um email na manhã de quinta-feira para Robert, Engoron escreveu: "Você falhou em explicar, muito menos justificar, qualquer base para uma suspensão. Estou confiante de que a Divisão de Apelação protegerá seus direitos por um recurso."