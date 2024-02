Luciano Huck diz que Lula deve 'silenciar vozes antissemitas' ao seu redor

São Paulo

O apresentador Luciano Huck criticou neste domingo (18) o comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparando as ações de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio conduzido por Adolf Hitler no Holocausto, que matou 6 milhões de judeus.

"Lamento o posicionamento do presidente Lula", escreveu Huck na plataforma X. "O que acontece em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto".

O apresentador Luciano Huck na 12 edição do jantar beneficente da Amigos do Bem no Espaço Unimed - Ronny Santos/Folhapress

Judeu, o apresentador do Domingão com Huck, na TV Globo, afirmou que o posicionamento do presidente brasileiro "não contribui para a paz". "Espero que Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas a sua volta que dizem que os judeus de hoje espelham os nazistas do passado. "

Huck frequentemente se posiciona sobre a vida política do país. Em 2021, sua candidatura à Presidência foi especulada e depois descartada.

Lula disse neste domingo, em entrevista coletiva na Etiópia, que as ações militares de Israel na Faixa de Gaza configuram um genocídio. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou.

As declarações, responsáveis por abrir uma nova crise diplomática com o governo israelense, suscitaram respostas da comunidade judaica brasileira.

Além do apresentador, a Conib (Confederação Israelita do Brasil) disse que o governo Lula "abandona a tradição de equilíbrio e a busca de diálogo da política externa brasileira". A Federação Israelita do Estado de São Paulo também lamentou a fala do presidente.