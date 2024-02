Milei encontra papa Francisco e leva alfajores e biscoitos para reatar laços

Cidade do Vaticano | Reuters

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a encontrar nesta segunda-feira (12) seu compatriota papa Francisco no Vaticano. Ele levou doces e presentes numa tentativa de reatar os laços com o pontífice de quem tanto desdenhou.

Milei disparou insultos contra Francisco durante a campanha eleitoral argentina, chegando inclusive a chamar o papa de "imbecil que defende a justiça social". Desde a vitória no pleito, porém, com dificuldade para angariar apoio no cenário doméstico, o ultraliberal mudou o tom.

"É o argentino mais importante da história", disse Milei, referindo-se a Francisco, em entrevista publicada nesta semana. Para o encontro desta segunda, o presidente levou alfajores de doce de leite e biscoitos de limão de uma marca que o papa gosta, segundo o porta-voz da Presidência argentina Manuel Adorni.

O presidente da Argentina, Javier Milei, encontra o papa Francisco no Vaticano - Divulgação/Imprensa do Vaticano/via AFP

O encontro, que teve duração de cerca de uma hora, ocorre enquanto a Argentina enfrenta sua pior crise econômica em décadas, com a inflação superando os 200%. O presidente recém-eleito, por sua vez, tem tido dificuldade para aprovar seu pacote de reformas no Congresso.

Francisco, que é ex-arcebispo de Buenos Aires, irritou alguns de seus compatriotas por não ter visitado sua terra natal desde que ele se tornou papa, em 2013. O pontífice disse que pode visitar a Argentina no segundo semestre.

Milei, caso consiga garantir a visita, poderá angariar apoio entre católicos conservadores, ajudando assim na aprovação das reformas. Durante o fim de semana, o presidente reforçou a importância da liderança moral de Francisco em um país de maioria católica como a Argentina.

Dicas do Editor Receba no seu email a seleção de notícias feita pelo diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila Carregando...

No passado, o pontífice havia dito que não queria ser politicamente explorado por políticos argentinos. Na sexta-feira (9), o papa Francisco afirmou que o "individualismo radical" infiltra a sociedade como um vírus. São palavras que podem entrar em choque com as ideias de livre mercado radical defendidas por Milei.

Milei e o papa Francisco já haviam trocado cordialidades no domingo (11), ao fim da missa de canonização da primeira santa argentina, Maria Antonia de Paz y Figueroa, uma leiga consagrada conhecida pelo apelido de "Mama Antula". A cerimônia ocorreu na Basílica de São Pedro.

Francisco, 87, está com dificuldade para andar. De sua cadeira de rodas, ele disse a Milei ao cumprimentá-lo que ele havia "cortado o cabelo". Milei respondeu que havia se arrumado para ver o papa e perguntou se poderia abraçá-lo e beijá-lo. Sorridente, Francisco respondeu que sim.