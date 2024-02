Passageiro abre porta de avião antes da decolagem na Tailândia

Bancoc | Reuters

Um turista canadense abriu a porta de um voo da Thai Airways que se preparava para decolar do aeroporto de Chiang Mai, na Tailândia, com destino à capital, Bancoc, informaram a emissora local ThaiPBS e autoridades esta semana.

"O avião inteiro estava um caos", escreveu no Facebook Ananya Tiangtae, uma passageira que estava no voo, acrescentando que as autoridades escoltaram o canadense para fora do avião. "E se estivéssemos a 30 mil pés acima do nível do mar? O que aconteceria?"

Avião da Thai Airways após decolar de Bancoc - Chaiwat Subprasom - 23.fev.2015 / Reuters

O passageiro abriu a porta de emergência, fazendo com que o escorregador inflável fosse ativado e a aeronave ficasse impossibilitada de decolar, disse o diretor do Aeroporto de Chiang Mai, Ronnakorn Chalermsaenyakorn, na noite de quinta-feira (8).

O avião regressou ao terminal, os passageiros desembarcaram e os técnicos realizaram inspeções de segurança. A interrupção afetou mais de uma dúzia de outros voos no aeroporto.

Após a checagem, a aeronave foi autorizada a partir com todos os passageiros e tripulantes em segurança, informou a Thai Airways.

O passageiro foi posteriormente visto sob custódia em uma delegacia de polícia numa transmissão da TV local ThaiPBS, que identificou o turista como canadense.

"Ele admitiu que abriu a porta, o motivo era que as pessoas o estavam perseguindo. Pelo seu comportamento, é provável que ele estivesse alucinando", disse o advogado do passageiro, Jirawat Yarnkiatpakdee, à ThaiPBS.