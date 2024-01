Pilotos desligam motor após problema e desviam Boeing da Latam

Aeroin

Os pilotos de um voo que partiu de Lima, no Peru, em direção a Miami, nos Estados Unidos, precisaram desviar a aeronave de rota e pousar em um aeroporto após 1 hora no ar, no último domingo (21), quando um dos motores apresentou problema e precisou ser desligado.

O modelo da aeronave era um Boeing 767-300ER, registrado sob a matrícula CC-CXI e operado pela Latam Peru.

Um Boeing 767-300 decola de aeroporto na província de Hubei, na China - Xiao Yijiu - 17.jul.2022/Xinhua

O avião partiu da capital peruana às 00h58 (horário local) e se passava cerca de uma hora desde a decolagem quando, a 34 mil pés de altitude (10,4 km), os pilotos iniciaram o desvio para o Aeroporto Internacional de Chiclayo, no norte do país.

Segundo informações obtidas pelo The Aviation Herald, o motivo do desvio foi um problema com um dos motores, que levou os pilotos a precisarem desligá-lo. Aviões comerciais de dois motores são plenamente capazes de continuarem voando em segurança com apenas um motor em funcionamento.

Um passageiro afirmou que teria sido ouvido um grande barulho, como uma explosão, vindo do motor. Outro passageiro disse que veículos de emergência estavam aguardando nas proximidades da pista durante o pouso.

Ainda segundo passageiros, após a chegada, houve uma espera de cerca de 4 horas a bordo. Somente depois disso os clientes começaram a ser levados de volta a Lima, em grupos separados, porque foram embarcados em aviões menores que o Boeing 767.

A aeronave continuava em Chiclayo até a publicação original desta reportagem, na manhã desta terça-feira (23).

O Aeroin solicitou informações adicionais à Latam, que informou que o voo LA2480 foi desviado em segurança para Chiclayo (Peru), para manutenção corretiva não programada da aeronave.

"Os passageiros receberam a assistência necessária e foram reacomodados em outros voos da companhia no mesmo dia. A Latam lamenta os transtornos causados aos passageiros e reforça que todas as suas decisões visam garantir a segurança de todos", disse a empresa.