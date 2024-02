Piñera morreu afogado após queda de helicóptero no Chile, diz autópsia

Santiago (Chile) | Reuters

O ex-presidente chileno Sebastián Piñera morreu por asfixia devido à submersão após o helicóptero que ele pilotava cair em um lago no sul do Chile na terça-feira (6), informou o a promotoria local nesta quarta-feira (7).

O serviço médico legal do Chile na cidade de Valdivia realizou uma autópsia durante a noite em Piñera, que morreu aos 74 anos, antes de seus restos mortais serem enviados para receber honras estatais na capital chilena nesta quarta-feira.

Sebastián Piñera em visita a Paris, em setembro de 2021 - Ludovic Marin - 6.set.2021/AFP

"Como promotoria, agora estamos em posição de informar à comunidade que a causa médico-legal da morte do ex-presidente Sebastián Piñera é asfixia por submersão", disse Tatiana Esquivel, a promotora local onde ocorreu o acidente, aos repórteres.

Esquivel acrescentou que ainda não foi determinada a causa do acidente, mas que os dados forenses estão permitindo que eles desenvolvam uma "teoria mais provável" e uma equipe especializada está investigando o local do acidente.

O helicóptero que transportava o ex-presidente do Chile por duas vezes (2010-2014 e 2018-2022) caiu nas águas do Lago Ranco, que está localizado em uma área turística de lagos, florestas e vulcões no sul do Chile, logo após a decolagem.

A partir desta quarta-feira, os restos mortais do ex-presidente permanecerão na sede do antigo Congresso em Santiago. A visualização será privada antes de ser aberta ao público e um funeral será realizado na sexta-feira.