Prédio de governo da Grécia é alvo de atentado a bomba em Atenas

Atenas (Grécia) | Reuters

Uma bomba explodiu do lado de fora do ministério do Trabalho da Grécia, no centro de Atenas, no início deste sábado (3), mas não deixou feridos, disse a polícia grega.

Um jornal grego recebeu uma ligação telefônica de um desconhecido informando que uma bomba havia sido plantada no ministério. A polícia foi avisada e isolou a área antes da explosão. O atentado causou danos ao prédio e quebrou janelas, segundo a polícia.

Bomba que explodiu no exterior do Ministério do Trabalho da Grécia, em Atenas, deixou janelas quebradas, mas nenhuma vítima. - Angelos TZORTZINIS/AFP

O desconhecido que denunciou a bomba disse que um grupo guerrilheiro desconhecido estava por trás do ataque, segundo informou um policial.

A polícia iniciou uma investigação sobre o incidente. A Grécia tem uma história de violência política. Ataques com pequenas bombas e incêndios criminosos são comuns e a maioria deles não causa danos graves.

No entanto, o governo disse estar preocupado com o incidente. "O ataque é muito sério, um crime grave", disse o porta-voz do governo, Pavlos Marinakis, à emissora Open TV no sábado (3).