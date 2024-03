Comboio com ajuda humanitária é saqueado por 'pessoas desesperadas' em Gaza, diz ONU

Roma | AFP

Em meio à crise humanitária que provoca mortes e sofrimento na Faixa de Gaza, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas disse nesta terça-feira (5) que um comboio com ajuda foi bloqueado pelo Exército de Israel no território palestino e saqueado em seguida por várias "pessoas desesperadas".

A agência da ONU informou que o comboio era formado por 14 caminhões, com quase 200 toneladas de alimentos, que estavam a caminho do norte do território, o principal alvo do Exército israelense nos primeiros meses da guerra contra o Hamas. Era o primeiro envio de ajuda após a suspensão das entregas na área em 20 de fevereiro.

Crianças palestinas se aglomeram para receber comida na cidade de Rafah, na Faixa de Gaza - Mohammed Salem - 5.mar.24/Reuters

Depois de três horas de espera no posto de Wadi Gaza, no centro do território palestino, o comboio foi rejeitado pelo Exército israelense e teve de retornar, de acordo com comunicado divulgado pelo PMA. Em seguida, os veículos foram parados "por uma multidão desesperada, que saqueou os alimentos".

A agência da ONU interrompeu a distribuição de alimentos no norte de Gaza em fevereiro devido ao "caos total e à violência" na região. A suspensão ocorreu depois que outro comboio foi alvo de tiros e saques.

Representantes do PMA dizem estudar a melhor maneira de levar alimentos para o norte da Faixa de Gaza, mas ressaltam que as vias terrestres são os melhores caminhos para transportar a quantidade necessária para diminuir a fome na região.

Em paralelo, seis toneladas de alimentos, suficientes para 20 mil pessoas, foram lançadas mais cedo pelo ar, numa ação que teve a cooperação da Força Aérea da Jordânia, informou a agência. "Mas os lançamentos aéreos são o último recurso e não evitarão a fome", disse o vice-diretor-executivo do PMA, Carl Skau.

A ONU estima que 2,2 dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza sofrem com fome, principalmente no norte do território, onde as forças de Israel bloqueiam a entrada de ajuda. Também na terça, a organização disse que os níveis de desnutrição infantil na região estão "particularmente extremos".

Richard Peeperkorn, representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) para Gaza e a Cisjordânia, afirmou que uma em cada seis crianças menores de dois anos estava gravemente desnutrida. "Isso foi em janeiro. Então, a situação provavelmente é pior hoje", afirmou ele, referindo-se à época em que os dados foram registrados.

Pelo menos 15 crianças morreram nos últimos dias de desnutrição e desidratação no hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, informou o Ministério da Saúde em Gaza, controlado pelo Hamas, no domingo (3). Além da fome, há um risco crescente de doenças infecciosas, com 9 em cada 10 crianças menores de cinco anos —cerca de 220 mil— adoecendo nas últimas semanas, de acordo com James Elder, porta-voz do Unicef (fundo da ONU para crianças).