Desabamento deixa 13 trabalhadores presos em mina de ouro na Rússia

O desabamento de uma rocha em uma mina de ouro na região de Amur, no sudeste da Rússia, deixou pelo menos 13 trabalhadores presos debaixo da terra, afirmou o Ministério de Situações de Emergência do país asiático nesta terça-feira (19).

Uma operação de resgate tenta alcançar com tubos de ventilação os trabalhadores, presos há 15 horas a uma profundidade de aproximadamente 125 metros, de acordo com jornais russos. O trabalho, no entanto, é dificultado por causa da água que flui para dentro da mina —segundo o Moscow Times, a inundação já chega a 15 metros de altura.

Mina de ouro Pioneer, na região de Amur, na Rússia, onde mineiros ficaram presos após a queda de uma rocha - Ministério de Emergências da Rússia/via Reuters

No local, há 80 funcionários do Ministério de Situações de Emergência, que trabalham com 14 equipamentos de carregamento para retirar cerca de 9 mil metros cúbicos de destroços que desabaram. Ainda segundo o Moscow Times, os mineiros não são da região de Amur.

A mina Pioneer, que fica no distrito de Zeiski, ao norte da China, tem uma das maiores capacidades de processamento para extração de ouro do país, segundo a imprensa local. O local é explorado há 20 anos, mas o método de extração subterrâneo teria começado somente em 2017.

A jazida é de propriedade da mineradora de ouro Petropavlovsk. De origem russa, porém listada em Londres, a empresa entrou com um pedido recuperação judicial em 2022, quando sanções ocidentais motivadas pela invasão da Ucrânia deixaram o banco russo Gazprombank, seu principal credor e único comprador de seu ouro, com dificuldades para pagar dívidas.

Acidentes ali não são incomuns —em 2021, a mina inundou com o transbordamento de um rio, e, em 2016, um funcionário da empresa morreu durante uma operação de transporte da mineradora, de acordo com o Moscow Times.

O presidente russo reeleito no último fim de semana, Vladimir Putin, foi informado sobre o acidente e afirmou que garantirá todos os esforços para o resgate, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.