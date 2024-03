Maduro chama canal alemão de nazista após reportagem crítica; sinal sai do ar no país

Caracas | AFP

O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, chamou a emissora alemã Deutsche Welle (DW) de "nazista" nesta segunda-feira (4) após a publicação de uma reportagem acusando políticos do alto escalão do regime de envolvimento com o narcotráfico.

O sinal da DW na Venezuela não funcionava na noite de segunda, de acordo com a agência de notícias AFP, mas não foi possível determinar quando o canal saiu do ar. Nem o regime nem a emissora alemã confirmavam se uma medida específica foi tomada contra a empresa.

O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, em comício em homenagem a Hugo Chávez - Marcos Salgado - 29.fev.2024/Xinhua

Maduro acusou a DW de participar de uma "campanha midiática contra a Venezuela", uma acusação que já repetiu diversas vezes contra outros veículos. A DW é uma televisão pública financiada pelo governo alemão.

"Existe uma campanha dirigida pela CNN en Español, pela Associated Press, por todos esses veículos, entre eles um veículo nazista da Alemanha, a Deutsche Welle", disse Maduro no seu programa semanal na televisão estatal. "Uma campanha dizendo que todos os crimes do mundo hoje são cometidos por venezuelanos."

A CNN en Español teve seu sinal proibido na Venezuela em 2017, por ordem do governo, quando Maduro acusou a rede americana de "conspiração".

A reportagem publicada pela DW trazia informações sobre um suposto cartel de tráfico de drogas e garimpo ilegal operado por militares venezuelanos, com a anuência do governo.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Impresna (SNTP, na sigla em espanhol) e outras organizações denunciam uma escalada contra veículos de mídia na Venezuela ao longo do chavismo, documentando o fechamento de mais de 200 jornais, emissoras de rádios e TVs.