Nikki Haley tem 1ª vitória nas primárias do Partido Republicano, em Washington

Washington | Reuters

Nikki Haley, rival de Donald Trump na corrida para a escolha do candidato republicano que vai disputar a Casa Branca em novembro, venceu neste domingo (3) as primárias do partido em Washington. Foi sua primeira vitória nas disputas internas da sigla, que não deve alterar o resultado da competição.

Após três dias de votação, as urnas foram encerradas às 19h de Washington. Ao contrário de Trump, Haley fez campanha em Washington antes das primárias, visitando a cidade na sexta-feira (1°).

Nikki Haley sobe no palco de um evento de sua campanha em Portland - Joel Page - 3.mar.24/Reuters

A capital dos Estados Unidos envia apenas 19 dos 2.429 delegados à Convenção Nacional Republicana em julho, onde o nomeado do partido é formalmente selecionado. É improvável que os resultados mudem a trajetória da corrida —Trump venceu todas as disputas de indicação anteriores. Até antes das primárias em Washington neste domingo, Haley tinha somente 24 delegados, e Trump, 244.

Depois de sua vitória, Haley sugeriu que não se sentia mais vinculada à promessa de apoiar o eventual candidato republicano na corrida para a Casa Branca, mas não descartou endossar o ex-presidente Trump, mesmo dizendo que não sabia se ele seguiria a Constituição caso eleito presidente. .

A vitória de Haley ocorre a dias da Super Terça, em 5 de março, quando 15 estados e um território realizam suas primárias ao mesmo tempo. Trump deve ser eleito o candidato republicano para disputar as eleições em novembro, num pleito que deve ser um repeteco do de 2020, quando o ex-presidente competiu com o democrata Joe Biden.