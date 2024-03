Papa Francisco pula homilia do Domingo de Ramos, mas preside resto da missa

Vaticano | Reuters

No último minuto, o papa Francisco deixou de ler sua homilia durante a missa do Domingo de Ramos para dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, mas continuou presidindo o culto, leu sua oração do meio-dia e foi conduzido pela multidão no papamóvel.

É muito incomum que um papa falte a uma homilia num grande evento como o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, um período movimentado que culmina com a Páscoa.

O papa durante o Domingo de Ramos, no Vaticano - Andreas Solaro - 24.mar.24/AFP

O Vaticano não deu nenhuma explicação sobre o motivo da ausência do pontífice. A cobertura televisiva mostrou apenas a multidão durante alguns minutos, em vez de um close do papa.

Nas últimas semanas, o pontífice de 87 anos tem sofrido intermitentemente de bronquite e gripe e delegou a um assessor a função de ler seus discursos, mas neste domingo (24) o texto preparado não foi lido.

Cardeais, padres e bispos participaram da cerimônia que comemora o que a Bíblia diz ter sido a entrada de Jesus em Jerusalém dias antes de ele ser traído, levado a julgamento e executado por crucificação.

Os clérigos, juntamente com os participantes de uma multidão estimada pela polícia do Vaticano em cerca de 60 mil pessoas, seguravam folhas de palmeira e ramos de oliveira na cerimônia.

Francisco tem um problema no joelho e há mais de um ano preside missas sentado perto do altar, enquanto um cardeal atua como celebrante principal.

Sua saúde frágil tem preocupado católicos nos últimos anos. O argentino está no geral mais exposto a doenças respiratórias por ter retirado parte de um dos pulmões quando tinha 20 e poucos anos.

Ele também sofre de diverticulite, uma doença que pode infectar ou inflamar o cólon, de dor ciática crônica, e há dois anos foi operado no mesmo hospital onde está internado agora para remover parte do intestino.

O papa ainda tem uma osteoartrite que afeta um ligamento do joelho direito, e alterna entre o uso de uma bengala e de cadeira de rodas em suas aparições públicas.