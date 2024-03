Ponte desaba após impacto de navio em Baltimore

Reuters

Parte de uma ponte de três quilômetros de extensão desabou na água em Baltimore, Maryland, depois que um navio de carga colidiu com a estrutura, informou a Fox Baltimore nesta terça-feira (26).

A ponte Francis Scott Key atravessa o porto de Baltimore e o incidente foi confirmado por um porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

A ponte Francis Scott Key após o colapso, em Baltimore, Maryland, EUA - Reuters

O navio de carga tem bandeira de Cingapura e saiu de Baltimore no início da madrugada com destino a Colombo, no Sri Lanka.

Ainda não há informações sobre a extensão dos danos. Segundo Kevin Cartwright, diretor de comunicações do Corpo de Bombeiros de Baltimore, ao menos sete pessoas e vários veículos caíram no rio. Equipes de salvamento procuram as vítimas.

Todas as pistas foram fechadas em ambas as direções devido ao incidente na I-695 Key Bridge. "O tráfego está sendo desviado", disse uma autoridade de transporte de Maryland, no X (ex-Twitter).

"Estou ciente e a caminho do incidente em Key Bridge. O pessoal de emergência está no local e os esforços estão em andamento", disse o prefeito de Baltimore, Brandon Scott, no X.