Por que estrada construída por Israel em Gaza gera preocupação

BBC News Brasil

As Forças de Defesa de Israel concluíram a construção de uma nova estrada que atravessa o norte da Faixa de Gaza de leste a oeste, de acordo com imagens de satélite verificadas pela BBC.

Israel afirma que está construindo uma estrada de abastecimento. Mas alguns especialistas temem que ela possa se tornar uma estrutura permanente e seja usada como barreira, impedindo os palestinos de retornarem às suas casas no norte.

Estrada cruza Gaza de leste a oeste - Canal 14

A nova rodovia começa na cerca da fronteira de Gaza com Israel, perto do kibutz de Nahal Oz. Passa por Gaza e termina perto da costa, no oeste.

O militar aposentado Jacob Nagel, ex-chefe do Conselho de Segurança de Israel, disse ao serviço árabe da BBC que o objetivo da nova estrada era fornecer acesso rápido às forças de segurança para o caso de elas precisarem lidar com novas ameaças.

Mas alguns analistas expressaram preocupação pelo fato de a estrada parecer fazer parte de um plano israelense para permanecer em Gaza após o fim da ofensiva contra o Hamas.

A nova rodovia atravessa o norte de Gaza, com as áreas central e sul abaixo dela.

Embora exista uma rede de estradas que ligam o leste e o oeste, a nova rota do Exército é a única que passa ininterruptamente por Gaza.

Além disso, cruza as estradas Salah al-Din e al-Rashid, as duas principais vias que atravessam o território.

Em fevereiro, o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, revelou a sua visão para Gaza pós-guerra. Nela, Israel controlaria a segurança no território indefinidamente.

Líderes internacionais alertaram Israel contra o deslocamento permanente de palestinos e a redução do tamanho de Gaza.

A nova estrada provavelmente renovará o debate sobre a estratégia de Israel para o pós-guerra.

Em resposta a perguntas sobre a nova estrada, as Forças de Defesa israelenses disseram à BBC que estavam tentando ganhar uma "posição operacional" e facilitar a movimentação de tropas e equipamentos.

O que mais sabemos sobre a estrada?

A análise de imagens de satélite pela BBC revela que o Exército de Tel Aviv construiu mais de 5 km de novos trechos de estrada para ligar vias anteriormente sem conexão.

O trecho inicial da autoestrada no leste de Gaza, perto da fronteira com Israel, foi estabelecido entre o final de outubro passado e o início de novembro.

Mas a maioria das novas seções foi construída durante fevereiro e início de março.

A nova rota é mais larga do que uma típica autoestrada de Gaza, excluindo Salah al-Din.

A análise das imagens mostra também que os edifícios ao longo do percurso, que parecem ser armazéns, foram demolidos entre o fim de dezembro e o fim de janeiro.

Isso inclui um prédio de vários andares.

A autoestrada atravessa uma área que anteriormente tinha menos edifícios e era menos densamente povoada em comparação com outras partes de Gaza.

Um canal de televisão israelense noticiou a rodovia em fevereiro, dizendo que ela tinha o codinome "Rodovia 749". Um repórter do Canal 14 percorreu partes da rota com os militares israelenses.

No vídeo, veículos de construção de estradas e escavadeiras eram vistos preparando a construção de novos trechos do percurso.

Que usos potenciais ela tem?

Analistas da Janes, uma empresa de inteligência e defesa, disseram que o tipo de superfície de estrada não pavimentada vista nas imagens do Canal 14 era adequado para veículos blindados rastreáveis.

As forças israelenses não deram detalhes sobre o assunto em sua declaração. "Como parte da operação terrestre, as Forças de Defesa de Israel utilizam uma rota operacional direta", disseram.

Nagel enfatizou as considerações de segurança em relação à rodovia.

"Isso ajudará Israel a entrar e sair [...], porque ele terá total responsabilidade pela defesa e segurança de Gaza", disse ele ao serviço árabe da BBC.

Ele a descreveu como "uma estrada que divide a parte norte da parte sul".

O major-general Yaakov Amidror, ex-membro das Forças Armadas israelenses, tem uma uma opinião semelhante.

O principal objetivo da nova rodovia é "facilitar o controle logístico e militar na região", afirmou.

Justin Crump, um ex-integrante do Exército britânico que dirige a Sibylline, uma empresa de inteligência e risco, disse que a criação da nova rota é algo muito significativo.

"Certamente parece fazer parte de uma estratégia de longo prazo ter pelo menos algum tipo de intervenção e controle de segurança na Faixa de Gaza", disse.

"Esta área separa a Cidade de Gaza do sul da faixa, tornando-a uma linha de controle eficaz para monitorar ou limitar o movimento."

Khaled Elgindy, pesquisador do Middle East Institute, com sede nos Estados Unidos, também acredita que a rodovia é um projeto de longo prazo.

"Parece que o Exército israelense permanecerá em Gaza indefinidamente", disse Elgindy à BBC.

"Ao dividir Gaza ao meio, Israel controlará não só o que entra e sai do território, mas também os movimentos dentro dele", disse o analista, que também é diretor do Programa para a Palestina e Assuntos Palestino-Israelenses do Middle East Institute.

"Isso inclui possivelmente impedir que 1,5 milhão de palestinos deslocados para o sul retornem às suas casas no norte."