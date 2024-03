Talibã proíbe salões de beleza, e cabeleireiras trabalham escondidas no Afeganistão

Hasht-e Subh | Cabul

Em julho de 2023, o Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício do Talibã ordenou o fechamento de cerca de 12 mil salões de beleza femininos no Afeganistão. Como resultado, dezenas de milhares de mulheres que trabalhavam na profissão há anos se viram desempregadas.

Apesar das ameaças contínuas do Talibã, algumas delas não abandonaram a luta pelo direito de trabalhar. Para continuar a sustentar suas famílias, transferiram equipamentos de salão para suas casas, criando oficinas. Operando com menos clientes e baixos salários, persistem em manter a esperança por um futuro melhor.

Bahara, mãe de seis filhos, casada, trabalha como cabeleireira há aproximadamente 18 anos. Ela diz que atualmente enfrenta dificuldades econômicas e psicológicas após a proibição das atividades de salão pelo Talibã. Na tentativa de garantir um futuro melhor para sua família, Bahara transformou seu salão em uma loja de costura feminina, continuando seu trabalho de cabeleireira. Isso permite que ela exerça discretamente seu direito natural à igualdade de emprego.

Bahara transformou seu salão em uma oficina de costura feminina para poder continuar seu trabalho como cabeleireira - 8AM.Media

Ela, no entanto, perdeu cerca de 90% de sua clientela, e os 10% restantes a procuram com muito menos frequência. Apesar da queda na renda, Bahara ainda precisa contribuir financeiramente com o Talibã, pois sua loja ainda está listada em seus registros financeiros, e ela deve continuar os pagamentos até o final do ano fiscal, possivelmente além.

"Durante o governo anterior, meu negócio prosperou, e minha renda era boa. Mas agora, perdi quase todos os meus clientes. Apenas 10% ainda visitam. Não consigo desempenhar meu trabalho adequadamente devido ao medo do Talibã. Enquanto trabalho, constantemente me preocupo que o Talibã possa atacar, e os clientes, com medo de serem detidos, evitam vir."

Fatima, outra cabeleireira em Cabul, foi obrigada a transferir seu equipamento de salão para sua casa, onde trabalha apesar dos desafios impostos pelo Talibã. Para Fatima, essa ocupação é o único meio de sustento para ela e seus filhos.

"Apesar das percepções negativas da sociedade em torno dessa profissão e dos inúmeros obstáculos que enfrentei, considerei que cuidar de cabelos é uma profissão legítima e me esforcei para aprendê-la. Trabalhei de forma independente por seis anos, provendo para minhas necessidades e as de meus filhos. Agora, o Talibã não apenas considera minha profissão contra a sharia [lei islâmica], mas também vê as cabeleireiras com desdém, rotulando-nos como impuras."

Salões no interior do país também foram afetados. Humaira (pseudônimo), cabeleireira na província de Baghlan, que dedicou 20 anos de sua vida a essa profissão, diz que a imposição de restrições do Talibã às mulheres nas províncias supera a das cidades. Após a ordem do Talibã de proibir o funcionamento de salões femininos, ela também foi forçada a transferir seu negócio para o porão de sua casa.

"As restrições do Talibã nos forçam a trabalhar com medo, e os clientes têm medo de vir. Anteriormente, muitas acompanhantes de noivas costumavam acompanhá-las, mas agora dizemos que apenas a noiva deve vir, e se trouxerem uma pessoa extra, não devem entrar juntas em minha casa. Nem permitimos que as noivas saiam do salão com seus vestidos de casamento."

Humaira relata que, após o fechamento dos salões em sua província, o Talibã invadiu as casas das cabeleireiras para garantir que não tivessem transferido seus suprimentos de beleza para lá. Ela acrescenta que uma de suas amigas havia construído um salão em sua casa, mas o Talibã descobriu, atacou sua casa, agrediu seu marido e destruiu todo o seu equipamento.

Várias cabeleireiras abordaram repetidamente o chefe da Diretoria do Talibã para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício para discutir suas necessidades ocupacionais, mas foram recebidas apenas com respostas armadas e desrespeitosas.

Desde o ressurgimento do Talibã no Afeganistão, suas ordens mais restritivas têm sido contra as atividades das mulheres. Em incidentes recentes, detiveram mulheres de várias províncias sob acusações de não aderir ao hijab compulsório do grupo, e então as levaram para locais não divulgados.

Essas ações geraram um aumento do confinamento das afegãs em suas casas. Ainda assim, há um número significativo de mulheres no Afeganistão, especialmente cabeleireiras, que estão lutando para contornar essas condições desfavoráveis e mudar a atmosfera restritiva do país. Em meio a essas circunstâncias difíceis, elas estão lutando para manter viva a esperança de que um dia recuperarão seus direitos naturais.

Esta reportagem é publicada como parte do projeto "Towards Equality", uma iniciativa internacional e colaborativa que inclui 16 veículos de imprensa para apresentar os desafios e soluções para alcançar a igualdade de gênero.