Ucrânia rebate papa e diz que nunca levantará bandeira branca para negociar com a Rússia

Kiev | AFP

A Ucrânia declarou neste domingo (10) que nunca se renderá à Rússia e criticou as declarações do papa Francisco pedindo às partes em conflito que tenham "a coragem de levantar a bandeira branca e negociar".

"Nossa bandeira é amarela e azul. Esta é a bandeira pela qual vivemos, morremos e triunfaremos. Nunca levantaremos outras bandeiras", disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, em uma publicação na rede social X.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, fala em uma entrevista coletiva em Istambul, na Turquia. - Ozan Kose - 8.mar.24/AFP

"No que diz respeito à bandeira branca, conhecemos a estratégia do Vaticano na primeira parte do século 20. Peço-lhe que evite repetir os erros do passado e que apoie a Ucrânia e o seu povo na sua luta pela vida", acrescentou, sugerindo uma relação entre a sede da Igreja Católica e a Alemanha nazista.

Kuleba afirmou, entretanto, que espera que o pontífice argentino "encontre a oportunidade de fazer uma visita canônica à Ucrânia".

Em uma entrevista divulgada pela televisão pública suíça RTS no sábado (9), Francisco foi questionado sobre as possibilidades de resolução do conflito na Ucrânia e pediu que para que não haja vergonha em negociar "antes que as coisas piorem".

"Acredito que são mais fortes aqueles que veem a situação, que pensam no povo, que têm a coragem de levantar a bandeira branca e negociar", declarou o papa.