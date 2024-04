Alerta de tsunami obriga Indonésia a retirar milhares de pessoas de região de vulcão

Indonesia | AFP

Equipes de resgate correm nesta quinta-feira (18) para retirar milhares de pessoas de uma região remota da Indonésia devido à erupção de um vulcão que obrigou as autoridades a emitir um alerta de tsunami devido ao risco de queda de pedras no mar.

A cratera do Monte Ruang, no norte da Indonésia, começou a expelir lava e cinzas na noite de terça-feira (16) e a atividade vulcânica registrada na quarta-feira (17) obrigou as autoridades a elevar o nível de alerta ao máximo.

Imagem mostra o Monte Ruang liberando lava quente - Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos/via AFP

O vulcão continuou ativo nesta quinta e o Aeroporto Internacional Sam Ratulangi, na cidade de Manado, a 100 km do local, teve de fechar "porque a propagação de cinzas vulcânicas pode pôr em perigo a segurança dos voos", informou Ambar Suryoko, chefe da autoridade aeroportuária regional, disse em um comunicado.

As autoridades estão apressadas para retirar 11 mil residentes da área próxima ao vulcão, incluindo alguns moradores da remota ilha de Tagulandang, com cerca de 20 mil residentes.

"A estrada está coberta de matéria vulcânica", disse à AFP Ikram Al Ulah, um socorrista do porto de Tagulandang.

Alguns residentes começaram a deixar a área por conta própria durante a noite, com medo da erupção.

"Ontem à noite (quarta-feira) houve pessoas que saíram por conta própria, mas sem ordem devido à erupção do vulcão e à queda de pedras", disse Jandry Paendong, da agência local de busca e resgate, em um comunicado.

As equipes de resgate tentam retirar os moradores da área usando barcos e também tiveram que transferir 17 prisioneiros da ilha de Tagulandang.

ALERTA DE TSUNAMI

As autoridades impuseram uma exclusão em torno da cratera de seis quilómetros e alertaram para o risco de um tsunami devido à queda de material vulcânico no mar.

"A comunidade da ilha de Tagulandang, particularmente a que reside perto da praia, deve manter-se atenta à possível ejecção de rochas incandescentes e tsunamis provocados pela queda de material do vulcão no mar", declarou Hendra Gunawan, diretor da Agência de Vulcanologia da Indonésia.

Em 2018, a cratera do vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, desabou no mar durante uma erupção, desencadeando um tsunami que matou mais de 400 pessoas e feriu milhares.

O Monte Ruang, um estratovulcão localizado em uma pequena ilha na província de Sulawesi do Norte, uma área isolada do arquipélago, entrou em erupção às 21h45 de terça-feira e teve outras duas erupções na madrugada. de quarta-feira, informaram as agências de vulcanologia e geologia.

A primeira erupção formou uma coluna de cinzas de dois quilômetros e depois o vulcão impulsionou materiais que subiram até 2,5 quilômetros, disse Muhamad Wafid, diretor da agência de geologia, em um comunicado.

A Indonésia, que tem cerca de 130 vulcões ativos, vê atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico.