Brasil e Colômbia convergem em posições políticas e divergem sobre petróleo

DW

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta terça-feira (16) sua segunda visita à Colômbia neste mandato, onde encontrará Gustavo Petro, com quem o brasileiro compartilha uma série de visões e interesses.

Os dois buscam colocar seus países na vanguarda da preservação ambiental, especialmente no combate ao desmatamento. Ambos também expressaram posicionamentos semelhantes em crises que vão da Venezuela aos conflitos no Oriente Médio. Mas estão divididos em uma questão-chave: o futuro da exploração de petróleo.

Gustavo Petro e Lula em encontro no Palácio Planalto - Ricardo Stuckert/Palacio Planalto

No início de abril, a Colômbia e o Brasil foram destaques globais por conta de seus números de redução de desmatamento em 2023. O laboratório Glad da Universidade de Maryland e o World Resources Institute (WRI), que publicam dados anuais sobre a diminuição florestal, apontaram que o cenário global de avanço na destruição de florestas seria pior se não fossem os dois países. A estimativa é de que tenham diminuído em mais de 30% seu desmatamento com relação a 2022.

De acordo com o diretor da 350.org na América Latina, Ilan Zugman, esses dados mostram a prioridade dos dois governos em reforçar órgãos governamentais, monitoramento e cooperação, principalmente na Amazônia. Ele destaca o trabalho em conjunto entre os Estados, o que vem se provando um acerto.

Os números são um importante ativo de dois líderes que buscam se projetar cada vez mais no cenário internacional como defensores do meio ambiente. Na presidência do G20 em 2024, Lula vem buscando reafirmar protagonismo neste bloco. Em 2025, o Brasil sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), evento que é uma das grandes apostas do governo para a área.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Petro também busca expandir a realização de reuniões sobre o tema, e a cidade colombiana de Cali sediará o encontro COP16, focado na biodiversidade, a partir de outubro deste ano.

"Brasil e Colômbia irão liderar a agenda ambiental e climática na América Latina, o que deve ter repercussão global, de certa forma. Os dois países buscam protagonismo, e os dados de desmatamento são importantes para serem mostrados nestes eventos", avalia Zugman.

Busca por 'transição energética justa'

A busca por compensações de países desenvolvidos pela preservação dos recursos naturais das nações em desenvolvimento é outro tema que une Lula e Petro. "Os dois devem usar os dados positivos ambientais para tentar negociações com os países do Norte Global sobre financiamento, em um ponto em que ambos devem se alinhar", avalia o diretor da 350.org.

"Seja para pedir mais financiamento para perdas e danos por questões climáticas, na mitigação de riscos, ou na ajuda pela transição energética justa, os países do Sul Global, liderados por Brasil e Colômbia, deverão vir com mais força nos próximos encontros internacionais", afirma Zugman.

A justiça na transição é um ponto bastante destacado pelo colombiano. Em 2023, durante a COP28, realizada em Dubai, Petro anunciou a criação de um portfólio para a ação climática e a transição socioecológica e energética justa. O presidente buscou investimentos de US$ 34 bilhões visando fazer com que a Colômbia abandonasse energias mais poluentes, como o carvão e a exploração de petróleo, para poder investir em fontes renováveis e limpas.

Divergência sobre petróleo

Um tema que não deve contar com novos avanços é o futuro da exploração de petróleo na região, que está longe de ser um consenso entre os dois presidentes. No último ano, Petro colocou a Colômbia durante a COP28 em um pacto global pelo fim dos combustíveis fósseis, algo que foi bastante celebrado por seu governo.

Por outro lado, o governo de Lula segue impulsionando a exploração, inclusive na Foz do Amazonas. Em agosto de 2023, as divergências sobre o tema levaram a Cúpula do Amazônia, realizada em Belém, a ser encerrada sem uma declaração conjunta sobre o tema.

"As atitudes da Colômbia pressionam o Brasil, mas a postura do país segue a de jogar a responsabilidade para o Norte Global, por conta da história das emissões", afirma Zugman. "A expectativa é de que a pressão aumente cada vez mais nos próximos meses até a COP30, e em algum momento o governo brasileiro terá que dar uma posição mais clara", avalia.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

Recentemente, o ministro brasileiro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu que o Brasil explore petróleo até se tornar desenvolvido, e cogitou a técnica de extração conhecida como fracking no país. O processo é altamente controverso e banido em uma série de países, como o Reino Unido, mas foi amplamente utilizado pelos Estados Unidos para aumentar sua produção na última década.

"As declarações recentes podem atrapalhar o Brasil em seu posicionamento estratégico como líder ambiental. Neste momento, a Colômbia está mais alinhada com a visão internacional", avalia Zugman. Por sua vez, ele pondera que enquanto o discurso não se tornar ações concretas, há espaço para que Lula "consiga administrar" a situação.

Visões alinhadas em uma série de temas

Para além das questões ambientais, Lula e Petro compartilham uma série de posicionamentos em temas que vão da crise na Venezuela à situação na Faixa de Gaza.

Ambos não se afastaram por completo de Nicolás Maduro, mas questionaram o recente processo eleitoral venezuelano. Petro chamou de "golpe antidemocrático" a ilegibilidade de candidatos no pleito local, algo também citado pelo Itamaraty. Nos dois casos, a resposta de Caracas foi acusar os países de ingerência nas questões internas venezuelanas.

Além disso, na América do Sul, ambos foram dois dos maiores críticos das recentes ações de Israel em Gaza, e chegaram a fazer menção ao Holocausto como paralelo ao cenário atual. Petro até defendeu publicamente Lula por conta das críticas que o brasileiro sofreu por suas declarações.

Agenda

O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em 2023, o comércio bilateral entre os países totalizou US$ 6,1 bilhões, com as exportações brasileiras alcançado US$ 3,8 bilhões, e as importações da Colômbia, US$ 2,3 bilhões.

Na Colômbia, Lula se reúne com Petro nesta quarta-feira (17). No encontro, os líderes irão tratar de temas ambientais, econômicos, além de abordar um acordo de cooperação em inteligência policial. Eles também assinaram atos bilaterais.

Lula também participará do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia, que contará com mais de 300 empresários de ambos os países, e da inauguração da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá (FILBo), evento que tem o Brasil como convidado de honra neste ano.