Explosão em usina hidrelétrica na Itália deixa ao menos três mortos e cinco feridos

Roma | AFP e Reuters

Os serviços de emergência italianos procuravam nesta quarta-feira (10) quatro trabalhadores que continuam desaparecidos após uma explosão em uma usina hidrelétrica localizada em Bargi, no centro da Itália. O incidente deixou três mortos e cinco feridos.

A explosão aconteceu no subsolo da hidrelétrica de Bargi, administrada pela Enel Green Power e localizada no lago Suviana. As esperanças de encontrar sobreviventes, no entanto, se tornam cada vez mais remotas, segundo o corpo de bombeiros local.

Usina hidrelétrica Enel Green Power no lago Suviana, perto de Bolonha, onde três pessoas morreram e quatro ainda estão desaparecidas - Handout/Vigili del Fuoco/AFP

"A esperança dos socorristas é sempre encontrar pessoas vivas. O cenário que vemos não nos faz acreditar muito nessa hipótese, mas também estamos habituados a milagres", disse o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari.

Cari disse que a situação era muito difícil, devido à rápida subida da água no interior da usina. As equipes de resgate trabalhavam principalmente com mergulhadores, mas ainda não tinham detalhes sobre as possíveis causas e a dinâmica do acidente.

O prefeito da cidade próxima de Camugnano, Marco Masinara, chamou a explosão de "terrível acidente de trabalho, que afetou toda a comunidade". Segundo a agência de notícias AGI, os três homens que faleceram na explosão tinham 73, 45 e 35 anos.

O CEO da Enel Green Power, Salvatore Bernabei, foi imediatamente ao local na terça-feira, disse a empresa, acrescentando que colaboraria plenamente com as autoridades para apurar os fatos.

A usina estava passando por obras de eficiência. "Pelo que foi reconstruído, os testes do grupo de primeira geração já haviam sido concluídos nos últimos dias e, no momento do acidente, os testes do segundo grupo estavam em andamento", disse Enel Green Power, em comunicado.

A usina tem capacidade de 300 megawatts (MW), parte dos 13.000 MW de capacidade hidrelétrica total do Grupo Enel na Itália.