Incêndio em boate deixa ao menos 29 mortos no centro de Istambul

Istambul | AFP e Reuters

Ao menos 29 pessoas morreram nesta terça-feira (2) em um incêndio no porão de um prédio residencial localizado no centro Istambul, na Turquia. O incidente atingiu a boate Masquerade durante obras de reforma diurnas.

O incêndio começou às 12h47 (06h47 no horário de Brasília), segundo o governador de Istambul, Davut Gül. As chamas se espalharam rapidamente e cercaram os moradores de todos os 16 andares do prédio com uma espessa fumaça preta.

Equipes de bombeiros atuam no local de um incêndio em um prédio residencial em Istambul - Ozan Kose/AFP

Os serviços de emergência foram mobilizados e cerca de 20 ambulâncias e caminhões de bombeiros foram direcionados para o local, bloqueando o trânsito e os pedestres. Além dos mortos há um ferido que permanece internado em estado grave.

As imagens mostraram fumaça branca e preta saindo do porão e chamas subindo até o terceiro andar do prédio. Os corredores que levam à entrada do clube ficaram completamente carbonizados.

"Foi aberta uma investigação após o incêndio ocorrido em Gayrettepe, no bairro de Besiktas, em Istambul", anunciou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X.

Segundo Davut Gül, os trabalhadores que se encontravam no local acabaram morrendo. O governador também anunciou para os repórteres presentes que "foram emitidos cinco mandados de prisão", incluindo contra o chefe e o gerente da boate.

As autoridades cortaram energia, água e gás na área e os moradores do edifício foram evacuados por precaução. Nenhum representante do clube foi encontrado e se pronunciou sobre o incidente.

O site da boate Masquerade informou que a casa estaria fechado de 10 de março a 10 de abril para uma "reforma de design". O local pode receber até 4.000 pessoas com apresentações de DJs e shows várias vezes por semana, afirma.