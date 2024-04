Manifestação pró-palestina bloqueia ponte Golden Gate em San Francisco; veja vídeo

São Paulo

Manifestantes pró-Palestina bloquearam nesta segunda-feira (15) a ponte Golden Gate, cartão-postal de San Francisco, nos Estados Unidos, onde imagens aéreas mostraram o congestionamento em uma das pistas.

O protesto fazia parte de uma ação coordenada em várias cidades do mundo para pedir um cessar-fogo na guerra Israel-Hamas. Os manifestantes que bloquearam o tráfego carregavam uma faixa com os dizeres "Stop the world for Gaza" (Pare o mundo por Gaza).

Uma dúzia de manifestantes pararam seus carros e bloquearam as pistas no sentido sul da rodovia 101, a qual passa pela Golden Gate, por volta das 7h30 do horário local, afirmaram os organizadores do ato. Por volta das 11h30, a polícia já tinha prendido 15 pessoas e, segundo a Polícia Rodoviária da Califórnia, a previsão era que de 25 a 30 pessoas fossem presas. Pouco depois do meio-dia, o acesso à ponte foi retomado.

Para o A15 Action, grupo que afirma coordenar o bloqueio, a economia global é cúmplice do que eles chamam de "genocídio" em Gaza à medida que o Iêmen é bombardeado para garantir o comércio global e bilhões de dólares são enviados para o que o grupo chama de "máquina de guerra sionista". Em vista disso, o A15 Action desenhou um plano, no qual identificaria e bloquearia os principais pontos de estrangulamento econômico, concentrando-se nos pontos de maior impacto econômico.

Ponte Golden Gate é fechada devido a protesto pró-Palestina - Reprodução/@abc7newsbayarea no X - 15.abr.24

A ação ocorreria não só em San Francisco, mas também em outras cidades do país, como Nova York, Nova Jersey, Oakland, Chicago, Detroit, Indianápolis e Miami. Ela se estenderia pelo mundo, passando por México, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália, Canadá, Espanha, Holanda, Itália, Bélgica, entre outros países.

Os apontamentos feitos pelo A15 Action indicam que cada ato agiria em solidariedade ao outro, no sentido de "se uma cidade enfrentar repressão policial, outras cidades estenderão ou expandirão seus bloqueios ou iniciarão outras ações em resposta", escreveu o grupo em seu site.

Foram identificadas paralisações na Golden Gate, em San Francisco, em Oakland, também na Califórnia, em que pistas de uma rodovia interestadual foram bloqueadas, em Chicago, onde manifestantes bloquearam o acesso ao Terminal 1 do Aeroporto Internacional O’Hare, e na cidade de Hillsboro, no Oregon, onde está localizada uma das sedes da multinacional Intel, a qual teve duas de suas entradas paralisadas.

Cada cidade ficou responsável por escolher e arquitetar suas manifestações, sendo que os organizadores deveriam manter a segurança uns dos outros não falando com a polícia, segundo o A15 Action.

O protesto desta segunda na Golden Gate ocorreu enquanto o Oriente Médio enfrenta um de seus momentos mais difíceis dos últimos seis meses, depois que o Irã lançou um ataque aéreo em larga escala contra Israel durante o fim de semana. O ataque foi repelido em grande medida por Israel, com a ajuda de aliados, como Estados Unidos e Reino Unido.