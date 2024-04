Modi tenta consolidar poder na Índia, e oposição alerta sobre ameaça a autonomia

Chennai (Índia) | Financial Times

Apesar de todo o seu domínio da política indiana ao longo da última década, há uma parte da Índia na qual o primeiro-ministro Narendra Modi até agora não conseguiu avançar: o próspero sul do país. Nas eleições que começam na próxima semana, ele sente que tem a melhor oportunidade para lidar com isso até então.

Os estados do sul indiano, como Tamil Nadu, Kerala e Telangana, estão entre os mais bem-sucedidos economicamente e etnicamente diversos da Índia —lar de fortes líderes regionais que há muito resistem ao Partido do Povo Indiano, de Modi, no norte, de língua hindi.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi (C) faz campanha política antes das eleições gerais do país - Himanshu Sharma - 12.abr.24/AFP

Mas o Partido do Povo Indiano (BJP) redobra a sua aposta no sul do país –enviando ativistas, incluindo Modi– à medida que procura aproveitar a frustração com a venalidade das dinastias políticas locais e tenta capitalizar a sua imagem como um líder forte, no que os analistas dizem ser a sua melhor oportunidade.

Modi visitou esta semana a capital de Tamil Nadu, Chennai, e cidades como Vellore em um ônibus aberto para angariar apoio ao partido, declarando que Tamil Nadu estava "preparado para apoiar [o BJP e seus aliados] em grande estilo".

Analistas dizem que conquistar assentos no sul é a única maneira de o partido atingir a meta de Modi de conquistar a maioria de dois terços que o partido deseja para consolidar seu controle no poder. A votação começa em 19 de abril e ocorre em fases até a contagem dos votos em 4 de junho.

"Este sempre foi um calcanhar de Aquiles para o BJP adquirir domínio total e acabar com a oposição", disse Yamini Aiyar, um estudioso de políticas públicas. A sua ambição de uma maioria histórica "só poderá ser concretizada se conseguirem avançar no sul da Índia".

Tamil Nadu, onde vivem 70 milhões de pessoas, tem sido um termômetro do sentimento anti-BJP. O estado não elegeu um único deputado da sigla em 2019, quando o partido obteve menos de 4% dos votos, enquanto o Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), partido dominante na região, faz parte da aliança de oposição nacional.

Uma pesquisa de intenção realizada pelo canal de televisão News18 no mês passado previu que o BJP ganharia cinco dos 39 assentos em Tamil Nadu —um resultado histórico que, combinado com triunfos em outros estados do sul, seria suficiente para impulsioná-lo para a maioria absoluta. Contudo, alguns cientistas políticos questionam a confiabilidade das pesquisas.

"Desde a infância, minha família e eu votamos no DMK", disse Indira Ravichandran, uma cozinheira de 57 anos de Chennai. "Desta vez votarei no BJP porque Modi está fazendo um bom trabalho"

Apoiadores usam máscaras do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Dausa - Himanshu Sharma - 12.abr.23/AFP

Em outra campanha realizada em Chennai esta semana, o candidato local do BJP, Paul Kanagaraj, implorou aos eleitores que ajudassem Modi a romper o domínio dos partidos regionais sobre o estado.

"Vote pela mudança", disse ele com o uso de um microfone, enquanto seu ônibus estava cercado por motociclistas do BJP. "Todos os candidatos [do BJP] que concorreram em Tamil Nadu foram selecionados pessoalmente por Modi. Ele é quem é capaz de agir contra a corrupção."

Muitos comentaristas políticos estão, no entanto, céticos quanto à possibilidade de o BJP ultrapassar as amplas divisões políticas, econômicas e sociais entre o norte e o sul do país.

Muitos indianos do sul do país ressentem-se ferozmente dos esforços do BJP para promover o hindi, que não tem relação com as línguas do sul, como o telugu ou o malaiala. O nacionalismo hindu linha-dura do BJP também tem apelo limitado, com os líderes locais culpando a retórica do partido por inflamar as tensões religiosas. Em Kerala, por exemplo, quase metade da população é muçulmana ou cristã e o consumo de carne bovina —um tabu entre a maioria dos hindus do norte— é generalizado.

"Por que eu quero me adaptar a uma cultura que não é a minha?", pergunta Ruben, um trabalhador municipal de 45 anos em Chennai. "Sou cristão. A escolha de quem eu adoro é minha. E as pessoas de fora não devem me forçar a adotar nenhuma religião."

Os partidos do sul caracterizaram a investida do BJP como uma ameaça existencial à autonomia da região sob o sistema federal da Índia.

Desde que assumiu o cargo em 2014, Modi centralizou o poder político e econômico, em particular com uma reforma de 2017 —fortemente contestada em Tamil Nadu— que substituiu os impostos locais e estatais por um sistema nacional.

"O BJP está tentando forçar a Índia a se tornar uma nação, uma eleição, um partido e um Narendra Modi", disse Dayanidhi Maran, membro do parlamento do DMK por Chennai e ex-ministro do governo. "Isso será um desastre para o país."

Essa polarização só corre o risco de se tornar maior depois das eleições, quando as autoridades deverão redesenhar as fronteiras eleitorais da Índia em 2026 para refletir o crescimento populacional pela primeira vez desde 1976.

Espera-se que o exercício resulte num aumento de assentos no norte, onde as populações cresceram mais rapidamente nas últimas décadas.

O cientista político Neelanjan Sircar estimou, no ano passado, que isso acrescentaria 11% mais cadeiras aos estados do sul e 63% mais aos estados do norte de Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh e Rajasthan.

População indiana acompanha apoiadores da coalizão de oposição antes de as eleições gerais do país - Idrees Mohammed -27.mar.24/AFP

Para os partidos do sul, como o DMK, que se opõe à medida, isso consolidará o domínio dos partidos do norte que falam hindi, como o BJP, por décadas.

"É quase como se estivéssemos sendo penalizados por termos nos saído bem", disse Manuraj S, porta-voz do DMK. "Por garantir que tenhamos uma melhor alfabetização feminina, uma melhor participação da força de trabalho feminina, o que significa que nossa população cresceu em um ritmo mais lento."

Narayanan Thirupathy, vice-presidente do BJP em Tamil Nadu, acusou seus rivais de tentar sensacionalizar a questão e "transformar isso em uma agenda política".

O que eles não conseguiram entender, acrescentou, foi como as lealdades do estado estavam mudando. "Vamos fazer uma revolução silenciosa em Tamil Nadu. As pessoas estão prontas para votar no BJP".