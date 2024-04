Nota sobre Irã e Israel foi feita sem clareza da extensão do ataque, diz Mauro Vieira

Brasília

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta segunda-feira (15) que o posicionamento do governo brasileiro sobre os ataques do Irã contra Israel —criticado por entidades judaicas por não condenar diretamente Teerã— foi elaborado num momento em que ainda não estavam claros a extensão e o alcance da ofensiva.

"Ela [nota do Itamaraty] foi feita à noite, às 23h, quando todo o movimento começou. E nós manifestamos o temor de que o assunto, o início da operação, pudesse contaminar outros países. Isso foi feito à noite, num momento em que não tínhamos claros a extensão e o alcance das medidas tomadas; e sempre fizemos um apelo para contenção e entendimento entre as partes", declarou Vieira em entrevista coletiva ao lado da chanceler da Argentina, Diana Mondino.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a chanceler da Argentina, Diana Mondino, nesta segunda (15) no Itamaraty. - Evaristo Sá - 15.abr.24/AFP

Em seguida, questionado se o Brasil, na manhã desta segunda e com todas as informações disponíveis, condenava os ataques iranianos, Vieira respondeu: "O Brasil condena sempre qualquer ato de violência, e o Brasil conclama sempre ao entendimento entre as partes."

Em comunicado divulgado na noite de sábado (13), o Itamaraty afirmou acompanhar com "grave preocupação" os "relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel".

A nota também apelava a todas as partes envolvidas que exercessem "máxima contenção" e conclamava "a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada".

Por último, o ministério recomendava a cidadãos brasileiros que evitassem viajar para países do Oriente Médio. "O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano desde outubro passado."

O posicionamento adotado pelo Itamaraty foi criticado por entidades judaicas e pelo embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Em entrevista à Folha, ele disse que ficou decepcionado com a falta de uma condenação direta contra o Irã.

"Nós esperávamos algo mais decisivo [do Itamaraty]. Vamos dizer, uma condenação de um ataque desse porte contra Israel. E não aconteceu. Você viu o anúncio, e não é algo que condena esse ataque. Nós achamos que é decepcionante que não seja uma clara condenação da situação. Mas este foi o anúncio oficial do Itamaraty e temos que viver com isso. Eles precisam viver com isso", afirmou.