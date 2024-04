Obrador gasta como nunca antes para assegurar vitória de sucessora no México

Bloomberg

Antes frugal, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, aumentou gradualmente os gastos do governo, resultando no maior déficit orçamentário desde a década de 1980 no país e potencialmente deixando seu sucessor em apuros financeiros.

É uma mudança para AMLO, como o líder mexicano é conhecido, que manteve controle sobre o dinheiro público durante a pandemia, enquanto líderes em outros países gastavam livremente. Agora, o presidente está aumentando subsídios para estudantes e aposentados, injetando dinheiro na empresa estatal de petróleo e tentando concluir projetos de construção emblemáticos.

A agenda popular parece destinada a ajudar o partido de López Obrador a manter a presidência com uma vitória esmagadora nas eleições de junho. A candidata escolhida pela legenda, Claudia Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México, tem uma liderança sólida nas pesquisas, especialmente nos estados mais pobres do sul, como Oaxaca, onde o dinheiro público está impulsionando um boom econômico.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, usa óculos escuros especiais para observar eclipse solar no estado de Sinaloa - Rashide Friar - 8.abr.2024/AFP

"Nenhum outro governo trabalhou tanto", disse Maria Alicia Jimenez Ibañez, moradora de Oaxaca, enquanto esperava para comprar passagens para um novo serviço de trem que conecta cidades no estado da costa do Pacífico a Veracruz, do lado do Atlântico. "Antes, o dinheiro simplesmente desaparecia. Agora, estamos vendo ele."

Entre os eleitores que recebem programas sociais ou cujos familiares recebem, 64% dizem que pretendem votar em Sheinbaum, enquanto apenas 21% dizem que votarão na principal candidata da oposição, Xóchitl Gálvez (lê-se "Sótil"), uma divisão muito maior do que na população em geral, de acordo com o jornal El Financiero.

Para Sheinbaum, que destacou seus próprios planos, incluindo investimentos em saúde, a preocupação é que os recursos se tornem mais difíceis de obter. Os custos com serviço da dívida este ano devem atingir 3,7% da produção econômica, o mais alto em pelo menos três décadas. Aumentar os compromissos de gastos poderia colocar em risco a classificação de crédito de investimento do México. Aumentar impostos para compensar isso seria impopular, mas cortes profundos nos gastos também.

Com menos dívida do que muitos outros países, o México pode arcar com o último orçamento de AMLO, de acordo com Carlos Serrano, economista-chefe do BBVA no país. Nem sempre foi assim, com uma história de líderes preparando o terreno para seus sucessores enfrentarem crises de gastos —um fenômeno que os mexicanos se referem como "crise sexenal", por ser um problema para novos presidentes a cada seis anos.

Agora, os mercados estão em grande parte indiferentes à mudança fiscal: o peso foi a principal moeda de mercado emergente este ano. S&P, Fitch e Moody's consideram a classificação soberana do México como estável, apesar do aumento nos gastos e da pressão que isso pode exercer sobre as finanças do país.

No entanto, o déficit orçamentário ocorre durante "um ano em que as coisas estão indo bem", disse Serrano. "A cada ano, temos que gastar mais com pensões e com o serviço da dívida, o que está deixando o país sem margem."

Oaxaca, por muito tempo um reduto do PRI (Partido Revolucionário Institucional), partido histórico do país e hoje na oposição, serve como um indicador de como o presidente e seu partido Morena (Movimento Regeneração Nacional) consolidaram o controle sobre a política mexicana.

O Morena assumiu a liderança do estado em dezembro de 2022. Até mesmo o governador anterior desertou do grupo de oposição do PRI após o término de seu mandato e endossou Sheinbaum —transformando-o no tipo de político que os mexicanos chamam de "gafanhoto" por sua capacidade de saltar para um poleiro mais promissor.

De fato, a economia de Oaxaca cresceu 10% nos primeiros nove meses do ano passado, o maior crescimento do país, em grande parte graças aos gastos públicos.

Essas melhorias conquistaram moradores como Jimenez Ibañez, 42, cuja mãe, que vende totopos (parecidos com nachos) feitos à mão, uma especialidade do sul, foi inscrita no novo programa de pensão universal.

"Até os idosos recebem pagamento", disse ela. "Costumávamos dizer, 'onde está a ajuda para eles?' Você não conseguia encontrar em lugar nenhum."

O governo reservou cerca de US$ 43 bilhões para programas sociais neste ano, mais da metade para os idosos. Eles podem receber pensões a cada dois meses, em novos bancos públicos criados em todo o país. Os pagamentos mais do que dobraram ao longo dos seis anos do governo de López Obrador.

Benefícios como esses são uma parte importante do orçamento de AMLO. A outra parte são os investimentos em infraestrutura, incluindo um trem turístico de US$ 30 bilhões que percorre os estados do sul, uma refinaria de petróleo de quase US$ 20 bilhões no estado de Tabasco e um novo aeroporto para a capital —depois que ele cancelou os planos de um iniciado pelo último presidente.

Ele também criou uma companhia aérea estatal, que, como muitos projetos, não se espera que dê lucro a curto prazo. As obras de infraestrutura ainda não estão concluídas, o que significa que ver retornos sobre o investimento pode levar mais tempo do que o esperado originalmente.

Claudia Sheinbaum, candidata à Presidência pelo partido Morena, do atual líder mexicano André Manuel López Obrador, em comício em Nezahualcoyotl, no México - Raquel Cunha - 9.abr.2024/Reuters

"O grande debate sobre os projetos é sobre o retorno do investimento e se talvez o governo devesse ter usado esse dinheiro em outros projetos menos propensos a serem desenvolvidos por empresas privadas e com retornos sociais e econômicos mais altos", disse Felipe Hernandez, especialista em América Latina na Bloomberg Economics.

O serviço ferroviário de Oaxaca faz parte de um projeto maior para ligar as duas costas do México usando a linha para rivalizar com o Canal do Panamá no transporte de carga, ao mesmo tempo que serve como uma forma confortável de transporte para os moradores locais. Grandes remessas ainda não começaram, mas o governo já expandiu os portos em ambas as extremidades.

Isso ajudou Arturo Labias Hernandez a conseguir um emprego melhor do que o anterior na indústria local de sal, quebrando o mineral que havia se solidificado na terra e o colocando em sacos de 50 quilos. Ele trocou de emprego e trabalhou por cerca de um ano e meio construindo novos quebra-mares como parte das melhorias no porto de Salina Cruz, antes de ver López Obrador inaugurá-los em fevereiro.

"Isso me permitiu fazer muitas coisas, como começar a construir uma casa", disse o homem de 22 anos, cuja esposa está grávida. "Você ganha menos no sal do que eu ganho agora, e o trabalho é difícil. Não há sombra."

A ideia é que o dinheiro privado siga os gastos públicos, à medida que as empresas investem em novos parques industriais ao longo da rota ferroviária. Ainda não há muitos sinais disso, embora Javier Aguilera Peña —cuja empresa Proistmo ganhou um contrato para construir um parque perto da extremidade atlântica da ferrovia— diga que viu "alta demanda" de empresas que querem vender para o mercado da costa leste dos EUA.

Nem todos em Oaxaca estão felizes com tais projetos. Um tema comum entre os críticos é que as obras são feitas às pressas e ordenadas por um governo central distante que ignora questões locais.

Grupos indígenas que vivem perto da linha férrea remodelada e levantaram preocupações sobre os efeitos ambientais dizem que não foram consultados adequadamente. Trabalhadores do sal protestaram que o quebra-mar impediria que as águas da maré chegassem às lagoas, arruinando as colheitas sazonais locais de sal e camarão, embora o governo tenha amenizado a tensão contratando-os para turnos de vários meses no projeto.

Agricultores, que já lutam com o abastecimento de água, não têm certeza se querem os novos empregos de fábrica, e se preocupam em perder o acesso às terras comuns onde coletam lenha para cozinhar e pitayas.

Quando um agricultor que é um líder local se juntou a um protesto contra um parque industrial planejado, ele foi acusado de incendiar os carros dos topógrafos que vieram medir a terra, uma acusação que ele nega. Ele foi condenado a 46 anos de prisão.

Jesus Luis Lopez, outro agricultor local, diz que aprecia a maneira como AMLO está distribuindo dinheiro público. "Vejo pessoas com quem cresci, que vi trabalhando desde que eram crianças, recebendo ajuda. E estou feliz, porque eles merecem."

Mas ele também apoia os manifestantes: "Não estamos defendendo nossa terra apenas por egoísmo, mas porque precisamos dela. É o nosso meio de sobrevivência."

Sheinbaum prometeu manter a "austeridade republicana", que é como López Obrador descreve seu programa de corte de custos para os negócios do governo, como reduzir salários e descartar o avião presidencial. Ela tem sido vaga sobre seus planos fiscais mais amplos, prometendo manter os níveis de dívida em um "equilíbrio razoável" e garantir que os benefícios para crianças, deficientes e aposentados nunca fiquem abaixo da inflação.

Cortes drásticos nos gastos em 2025 "provavelmente não se materializarão porque teriam um custo econômico e político muito alto", disse Hernandez, o economista da Bloomberg. "No final, o cenário mais provável é aquele em que o governo faz algum ajuste fiscal", mas não o suficiente para resolver seu problema de dívida.

Independentemente de como o sucessor de AMLO vai escolher abordar a dívida que ele está deixando, a próxima administração terá que considerar os pagamentos de serviço da dívida que serão substancialmente maiores do que quando o presidente assumiu o cargo. Os custos de empréstimos do banco central estão em 11%, perto de uma alta recorde, o que eleva a taxa para o governo ao emitir nova dívida local.

O problema pode levar um futuro presidente a considerar aumentos de impostos, algo que López Obrador prometeu evitar. Um dos principais funcionários da Cidade do México de Sheinbaum afirmou em fevereiro que o sucesso do governo municipal em ampliar sua base tributária —aumentando a arrecadação e perseguindo sonegadores— pode ser replicado em todo o país.

Mas mesmo que a primeira presidente do México busque reduzir os gastos no próximo ano, pode não ser suficiente para compensar a dívida de juros de alto custo ou melhorar a relação dívida-PIB do país.

"Há pressão ascendente sobre a dívida total e sobre o custo de financiamento da dívida, o que deixa menos espaço para gastos com saúde, educação e segurança", disse Jorge Cano, analista do think tank México Evalua. "Está amarrando as mãos da próxima administração em termos fiscais, já que terão que fazer grandes modificações na receita, ou grandes cortes de gastos, para manter a dívida estável."