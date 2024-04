Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, anuncia que tem tumor no esôfago

Buenos Aires

O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica, 88, anunciou nesta segunda-feira (29) que está com um tumor no esôfago. Mujica deixou a Presidência em 2015 e ainda é considerado uma das principais referências dos setores de esquerda na América Latina.

O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, durante evento no Paraguai - Cesar Olmedo - 15.abr.23/Reuters

O comunicado sobre sua doença foi feito pelo próprio Mujica em uma entrevista coletiva com a participação de ativistas na qual disse que o diagnóstico foi feito na última semana durante exames de rotina.

Ainda que tenha demonstrado resiliência, uma das principais figuras da política uruguaia também alertou para sua condição de saúde.

Segundo ele, quimioterapia ou cirurgia são opções pouco prováveis dado que tem uma doença imunológica que carrega desde a juventude e que afeta o funcionamento dos rins.

"Mais de uma vez a morte rondou minha cama, mas eu fui protegido. Desta vez parece que ela vem com a foice em punho", disse Mujica sentado em frente a bandeiras do MPP (Movimento Participação Popular), que lidera. "Veremos o que acontece."

"Enquanto puder, seguirei militando e entretido com minhas verduras", seguiu ele, que se dedica à agricultura em sua casa.

Contata pelo jornal local El País, sua médica pessoal, Raquel Pannone, afirmou que não há nenhum detalhe que possa ser compartilhado sobre o quadro de saúde ou sobre as eventuais linhas de tratamento dado que o diagnóstico do tumor é muito recente.

Ex guerrilheiro tupamaro, Mujica foi eleito em 2009, quando derrotou nas urnas Luis Alberto Lacalle, o pai do atual presidente uruguaio, Lacalle Pou, de centro-direita. Quando empossado, no ano seguinte, tornou-se o presidente mais velho da história do país sul-americano.

Mujica foi preso político da brutal ditadura militar uruguaia durante 13 anos. Viveu em condições subumanas, como relatado por eles e por colegas de cárcere diversas vezes, e foi também torturado.

Desde que deixou a Presidência, Mujica assumiu como senador. Mas renunciou a este cargo em 2020, numa decisão antecipada pela pandemia de coronavírus, mencionando a doença autoimune e crônica que possui e sobre a qual nunca trouxe detalhes a público.

Neste meio-tempo e, notadamente desde o fim da pandemia, Mujica se fez presente em diferentes campanhas de figuras de esquerda e centro-esquerda na vizinhança, sendo visto como uma espécie de conselheiro do setor. Ele participou ativamente da campanha de Lula (PT) à Presidência em 2022.

Numa tarde de domingo na avenida Paulista, entre o primeiro e o segundo turno, era possível vê-lo na parte de baixo de um trio elétrico tirando fotos e selfies e acenando para milhares de presentes no cartão postal de São Paulo que participavam de um ato em defesa do petista.

Mais recentemente, um posicionamento seu chamou atenção. Mujica criticou o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela e disse que o regime parece não jogar com as regras da democracia. Chamou atenção pelo fato de alguns governos de esquerda na região serem comedidos em suas críticas à ditadura, que tem inabilitado opositores políticos.