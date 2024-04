Premiê da Espanha sugere deixar cargo em meio a investigação contra esposa

Madri | Reuters

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, cancelou compromissos e disse nesta quarta-feira (24) que vai se afastar "por alguns dias" das funções públicas para decidir se permanece, ou não, no cargo. A declaração ocorreu após a esposa do premiê, Begoña Gómez, tornar-se alvo de uma investigação por suposta corrupção e tráfico de influência.

O premiê da Espanha, Pedro Sánchez, em sessão no Congresso, em Madri - Pierre-Philippe Marcou - 14.mar.24/AFP

Sánchez, líder do Partido Socialista (PSOE) que foi reeleito em novembro do ano passado, disse que anunciará a decisão final na próxima segunda-feira (29). "Eu preciso pausar e refletir", escreveu ele em carta divulgada na plataforma X.

"Neste momento, eu tenho que perguntar a mim mesmo: vale a pena? Sinceramente, não sei [...] se devo continuar liderando o governo ou renunciar a essa honra. [...] Vou cancelar minha agenda pública por alguns dias para refletir e decidir qual caminho seguir."

O anúncio, considerado surpreendente mesmo para integrantes do PSOE, ocorreu horas após um tribunal informar que havia iniciado uma investigação preliminar contra Gómez. A corte não divulgou detalhes do caso, que está em sigilo e em estágio inicial, limitando-se a dizer que a queixa foi apresentada pela organização anticorrupção Manos Limpias (Mãos Limpas, em português), cujo líderes têm vínculos com a ultradireita.

Segundo o jornal espanhol El Confidencial, investigadores examinam supostos vínculos de Gómez com empresas privadas que teriam recebido fundos e contratos públicos do governo.

O premiê disse que ele e a esposa têm sofrido ataques que merecem respostas. Ele afirmou que Gómez é inocente e que cooperará com as investigações. Ela não se manifestou.

Na carta divulgada nas redes sociais, Sánchez também faz críticas a Alberto Núñez Feijóo, líder da oposição e integrante do conservador Partido Popular, e Santiago Abascal, líder do partido de ultradireita Vox. Segundo o premiê, eles ajudaram a deslegitimar um adversário político com a divulgação de denúncias falsas.

Feijóo disse que Sánchez estava tentando culpar os partidos de oposição pelas decisões tomadas por juízes. "O primeiro-ministro tem um problema judicial. Ele está fugindo de suas responsabilidades. O que ele deveria ter feito é dar explicações. [...] Se a esposa dele não tem nada a temer, ela deveria ir ao tribunal e provar sua inocência."

Vários membros do gabinete de Sánchez foram à residência oficial do premiê ao longo desta quarta. Ministros do governo também manifestaram apoio de forma pública.

"A ofensiva da direita não pode prevalecer", disse Yolanda Díaz, a ministra do Trabalho, na plataforma X. "Devemos defender a democracia, o bloco progressista e a legitimidade do governo de coalizão que tanto melhorou a vida das pessoas."