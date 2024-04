Tiroteio em festa nos EUA termina com dois mortos e seis feridos

Campinas | Reuters

Pelo menos duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um tiroteio em uma festa em Memphis, no estado de Tennessee, EUA, neste sábado (20), segundo a polícia local.

"Durante a investigação de acompanhamento, descobrimos que havia oito vítimas no total, com duas delas mortas no local", disse a autoridade policial de Memphis em um comunicado atualizado publicado no X - antigo Twitter - na madrugada de domingo (21).

A polícia havia dito, anteriormente, que 16 pessoas haviam sido baleadas. Um dos feridos permanece em estado crítico, enquanto outro foi liberado.

Imagens ilustram festa que acabou com dois mortos e diversos feridos neste sábado (20) - Reprodução

"Era uma festa de quarteirão que acontecia sem autorização", disse a polícia. O evento contou com cerca de 300 pessoas presentes.

Segundo a chefe interina da Polícia de Memphis, Cerelyn Davis, em entrevista ao canal CBS News, ao menos dois suspeitos estão sendo procurados. "Acreditamos que há pelo menos dois indivíduos que dispararam armas durante este incidente."

A Polícia de Memphis foi procurada pela reportagem da Reuters para dar mais detalhes sobre o caso, mas não respondeu ao contato.