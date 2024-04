Trabalhadores presos após terremoto em Taiwan são resgatados de helicóptero

Hualien (Taiwan) | Reuters

Um helicóptero resgatou seis pessoas presas em um penhasco na região de uma pedreira, após o pior terremoto de Taiwan em 25 anos destruir estradas de acesso ao local em Hualien, no leste da ilha, nesta quarta-feira (3). A área é próxima do epicentro do sismo.

Cerca de 660 pessoas ainda seguem presas, a maioria em hotéis em um parque nacional da região, também depois que a estrada foi destruída, disse o corpo de bombeiros.

Trabalhadores desembarcam de helicóptero após serem resgatados em área de mineração em Hualien, no leste de Taiwan - Centro de Operaões de Emergência de Taiwan via AFP

A descoberta de um corpo em uma trilha próxima a um desfiladeiro elevou para dez o total de mortos no tremor de magnitude 7,2, de acordo com a Agência Meteorológica de Taiwan. Autoridades afirmam ainda que o número de feridos foi a 1.067.

O Ministério da Agricultura da ilha pediu às pessoas que se afastassem das montanhas devido ao risco de deslizamentos e do acúmulo de água se acumula por trás de detritos instáveis.

O terremoto atingiu o condado de Hualien, em grande parte rural e pouco povoado, enquanto os moradores se preparavam para ir ao trabalho e à escola na quarta-feira. Edifícios também tremeram violentamente em Taipé, mas a capital não sofreu danos significativos.

Todos as pessoas presas em edifícios na cidade mais atingida de Hualien foram resgatadas, mas muitos moradores, perturbados por mais de 300 réplicas subsequentes do tremor, passaram a noite ao ar livre.

"As réplicas foram aterrorizantes", disse Yu, 52, que informou apenas seu sobrenome. "É incessante. Não me atrevo a dormir em casa." Com muito medo de voltar para seu apartamento, ela dormiu em uma barraca em um campo esportivo usado como abrigo temporário.

Dezenas de moradores fizeram fila do lado de fora de um prédio de dez andares gravemente danificado, à espera para entrar e recuperar pertences.

Vestidos com capacetes e acompanhados por pessoal do governo, cada um teve dez minutos para coletar objetos de valor em grandes sacos de lixo, embora alguns economizassem tempo jogando itens pelas janelas para a rua abaixo.

"Este prédio não é mais habitável", afirmou Tian Liang-si, que morava no quinto andar, enquanto se esforçava para reunir seu laptop, fotografias de família e outros itens importantes.

Ela lembrou o momento em que o terremoto fez o prédio balançar e os móveis deslizarem. "Sou nativa de Hualien", disse ela à Reuters. "Não deveria temer terremotos. Mas este é um terremoto que nos assustou."