Corpo do presidente do Irã chega à sua cidade natal para enterro

Dubai | Reuters

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, será enterrado nesta quinta-feira (23) em sua cidade natal, Mashhad, quatro dias depois de morrer em uma queda de helicóptero juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, e outras seis pessoas.

O corpo de Raisi foi levado para Mashhad após cerimônias em Teerã e outras cidades do país nas quais milhares prestaram suas homenagens.

Uma guarda de honra escoltou o caixão na chegada ao aeroporto local, onde Raisi será sepultado no santuário de Imam Reza, local sagrado no Irã e reverenciado pelos muçulmanos xiitas por abrigar os restos mortais do imã (líder religioso) Ali al Rida, do século 9º.

População em luto participa da cerimônia de enterro do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em Mashhad, no Irã - Mohsen Bakhshandeh/Irna/Wana/Reuters

Raisi, 63, era amplamente visto como um nome para suceder o líder supremo, Ali Khamenei, 85, cuja saúde estaria frágil, embora não haja manifestação do regime sobre o assunto. O primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, assumiu a Presidência de forma interina até as eleições, em 28 de junho.

Também morto no incidente com o helicóptero, o chanceler Amirabdollahian será enterrado ao sul de Teerã, no santuário de Shah Abdolazim, um mausoléu onde políticos e artistas iranianos notáveis são sepultados.

O Irã proclamou cinco dias de luto por Raisi, que implementou as políticas linha-dura de seu mentor Khamenei com o objetivo de fortalecer o poder clerical, reprimir opositores e adotar uma diplomacia de confronto com o Ocidente em vários temas, como o do programa nuclear iraniano.