Brasil e outros 141 países reconhecem Palestina como Estado; veja lista completa

O movimento de reconhecimento da Palestina teve uma vitória nesta quarta-feira (22), depois de Espanha, Irlanda e Noruega anunciarem que vão se juntar a três quartos dos países do mundo, incluindo o Brasil, que legitimam a existência do Estado no Oriente Médio.

Segundo a Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia ocupada, 142 dos 193 países-membros da ONU já o reconhecem. O anúncio das três nações europeias rompe com a política apoiada por Estados Unidos, Canadá, a maioria dos países da Europa Ocidental, Austrália, Japão e Coreia do Sul.

Homem dirige tuk-tuk passando por retratos do falecido presidente palestino Yasser Arafat (ao centro, morto em 2004) e do ex-chefe de segurança do Fatah em Gaza Mohammed Dahlan (à dir.), no campo Burj al-Barajneh de Beirute, para refugiados palestinos - Oseph Eid - 15.mai.24/AFP

Confira abaixo, em ordem alfabética, a lista completa dos 142 Estados-membros da ONU que reconhecem o Estado da Palestina. O ministério palestino das Relações Exteriores considera ainda a Santa Sé (Vaticano), que não é um Estado-membro das Nações Unidas, e Malta, país europeu que oficialmente ainda não reconheceu o status dos palestinos. Esta relação não inclui ainda Espanha, Irlanda e Noruega.

Afeganistão África do Sul Albânia Angola Antígua e Barbuda Arábia Saudita Argélia Argentina Azerbaijão Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belarus Belize Benin Bolívia Bósnia Botsuana Brasil Brunei Bulgária Burkina Faso Burundi Butão Cabo Verde Camboja Cazaquistão Chade Chile China Chipre Colômbia (ilhas) Comores Congo Coreia do Norte Costa do Marfim Costa Rica Cuba Djibuti Dominica Egito El Salvador Emirados Árabes Unidos Equador Eslováquia Essuatíni (antiga Suazilândia) Etiópia Filipinas Gabão Gâmbia Gana Geórgia Granada Guatemala Guiana Guiné Guiné-Bissau Guiné Equatorial Haiti Honduras Hungria Iêmen Índia Indonésia Irã Iraque Islândia Jamaica Jordânia Kuait Laos Lesoto Líbano Libéria Líbia Madagascar Malásia Maláui Maldivas Mali Marrocos (ilhas) Maurício Mauritânia México Moçambique Mongólia Montenegro Namíbia Nepal Nicarágua Níger Nigéria Omã Papua Nova Guiné Paquistão Paraguai Peru Polônia Qatar Quênia Quirguistão República Centro-Africana República Democrática do Congo República Dominicana República Tcheca Romênia Ruanda Rússia Santa Lúcia São Cristóvão e Névis São Tomé e Príncipe São Vicente e Granadinas Senegal Serra Leoa Sérvia Seychelles Síria Somália Sri Lanka Sudão Sudão do Sul Suécia Suriname Tadjiquistão Tailândia Tanzânia Timor Leste Togo Trinidad e Tobago Tunísia Turcomenistão Turquia Ucrânia Uganda Uruguai Uzbequistão Vanuatu Venezuela Vietnã Zâmbia Zimbábue

Relembre abaixo marcos da reivindicação do Estado palestino.

1988, Arafat proclama o Estado palestino

Em 15 de novembro de 1988, o líder palestino Yasser Arafat proclamou unilateralmente um Estado palestino independente com Jerusalém como capital. Naquele momento, acontecia a Primeira Intifada, levante da população contra a ocupação israelense.

Arafat fez o anúncio em Argel, capital da Argélia, durante uma reunião do Conselho Nacional Palestino no exílio. Na ocasião, o órgão adotou como objetivo a solução de dois Estados —um israelense e um palestino. Poucos minutos depois, o país africano que sediava o encontro reconheceu oficialmente o Estado palestino.

Em poucas semanas, dezenas de países, incluindo a China, a Índia, a Turquia e a maioria dos Estados árabes seguiram a Argélia. A eles se somaram quase todos os países africanos e nações do bloco soviético.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, falando na inauguração da reunião especial do Fórum Econômico Mundial (FEM), em Riad, Arábia Saudita - Wang Haizhou - 28.abr.24/Xinhua

O Brasil se juntou ao grupo só em dezembro de 2010, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então no final de seu segundo mandato, enviou uma carta a Mahmoud Abbas, presidente da ANP (Autoridade Nacional Palestina), reafirmando o reconhecimento do Estado de acordo com as fronteiras existentes antes da Guerra de 1967, quando Israel deu início à anexação de territórios palestinos.

A medida de Lula foi seguida por decisões semelhantes em Argentina, Bolívia, Equador, Chile, Peru e Uruguai. Na América Latina, Venezuela, Cuba, Nicarágua e Costa Rica já o tinham feito e Colômbia, Honduras e El Salvador também aderiram.

2012, um pé na ONU

Sob a liderança de Mahmoud Abbas, a Autoridade Palestina lançou uma ofensiva diplomática nos órgãos internacionais.

A Unesco foi a primeira organização multilateral da ONU a abrir as portas aos palestinos, em 2011. A iniciativa gerou indignação em Israel e Estados Unidos, que abandonaram a entidade, embora Washington tenha retornado em 2023.

Em uma votação histórica em novembro de 2012, a Assembleia-Geral da ONU votou a favor da concessão aos palestinos de um status de Estado Observador Permanente nas Nações Unidas. A medida abriu caminho para a adesão ao TPI (Tribunal Penal Internacional) em 2015 e permitiu a abertura de investigações sobre as operações militares israelenses nos Territórios Palestinos.

Estados Unidos e Israel novamente criticaram a decisão.

2014, a decisão pioneira da Suécia

Em 2014, a Suécia, onde vive grande parte da comunidade palestina, tornou-se o primeiro país a reconhecer a Palestina enquanto membro da União Europeia. Seis outros países europeus já tinham adotado esta política antes de integrarem o bloco econômico: Bulgária, Chipre, Hungria, Polônia, República Tcheca e Romênia.

2024, um novo impulso na Europa

Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram nesta quarta que vão seguir os passos da Suécia, uma decisão que rompe com a concepção de que o reconhecimento do Estado Palestino está atrelado a um processo de paz com Israel.

Em março, Eslovênia e Malta já haviam declarado que estavam dispostos a reconhecer o Estado "quando surgirem as circunstâncias adequadas". Dois meses depois, no dia 9 de maio, o governo esloveno adotou um decreto para a legitimação da Palestina, e o Parlamento deve se pronuncia no dia 13 de junho.