Governo de Papua-Nova Guiné eleva para 2.000 estimativa de mortos após deslizamento de terra

O governo de Papua-Nova Guiné afirmou à ONU (Organização das Nações Unidas) que mais de 2.000 vítimas estão soterradas após deslizamento de terra em vilarejos ao norte do país da Oceania, na última sexta-feira (24).

"O deslizamento de terra enterrou mais de 2.000 pessoas vivas e causou grande destruição a edifícios, hortas e teve um grande impacto na linha de vida econômica do país", disse Lusete Laso Mana, um oficial do centro nacional de desastres, em carta às Nações Unidas.

No domingo (26), a ONU havia divulgado uma estimativa de 670 mortos no deslizamento de terra. O documento ressaltou ainda que os esforços de resgate continuavam sendo um desafio. A principal rodovia para a área está bloqueada, disse a carta, e o solo permanece instável com água fluindo sob as rochas, deslocando a terra e "representando um perigo contínuo tanto para as equipes de resgate quanto para os sobreviventes".

Moradores se reúnem na vila de Mulitaka, na região de Maip Mulitaka, na província de Enga, em Papua-Nova Guiné, onde houve deslizamento de terra; mais de 2.000 pessoas são consideradas mortas pelo governo - AFP

O ministro da Defesa, Billy Joseph, disse que 4.000 pessoas viviam em seis aldeias remotas e montanhosas na área de Maip-Mulitaka, na província de Enga, onde o deslizamento ocorreu nas primeiras horas da sexta-feira passada, enquanto a maioria dormia.

Mais de 150 casas foram soterradas sob escombros de quase dois andares. As equipes de resgate ouviram gritos vindos do subsolo.

"Tenho 18 membros da minha família enterrados sob os escombros e muito mais membros da família na aldeia que não consigo contar", disse o morador Evit Kambu à Reuters. "Mas não consigo recuperar os corpos, por isso estou aqui, indefeso."

Mais de 72 horas após o deslizamento de terra, os residentes ainda usavam pás, paus e as próprias mãos para tentar remover os escombros. Apenas cinco corpos foram encontrados, até domingo, segundo a autoridade provincial.

O vilarejo de Yambali, na encosta de uma colina na província de Enga, foi arrasado quando parte do Monte Mongalo desabou. A vila de Kaokalam também foi atingida.

Oficiais da ONU têm monitorado de perto a situação. Enfatizaram que a necessidade de assistência será de longo prazo e complicada. "Essa situação exige ação imediata e apoio internacional para mitigar mais perdas e fornecer ajuda essencial aos afetados", disse Anne Mandal, porta-voz da Organização Internacional para as Migrações da ONU.

Imagens publicadas pela imprensa local mostram uma enorme quantidade de pedras e de terra que caíram de uma colina, e dezenas de pessoas cavando entre as rochas e tentando ouvir sons de possíveis sobreviventes.

Um funcionário da ONU declarou à AFP que as equipes de resgate estão agindo rápido para tentar encontrar sobreviventes.

"Já se passaram mais de três dias desde que o desastre aconteceu, então estamos correndo contra o tempo", afirmou Serhan Aktoprak, da agência de migração da ONU.

O deslizamento atingiu um trecho de uma rodovia perto de uma mina de ouro operada pela empresa Barrick Gold em parceria com uma companhia chinesa Zijin Mining.

Imagens de satélite mostram a vista antes e depois de deslizamento de terra na província de Enga, em Papua-Nova Guiné - Planet Labs Inc/Folheto/Reuters

Durante o fim de semana, a ONU estimou que, além do número de mortos e desaparecidos, mais de 250 casas foram abandonadas, pois os moradores temiam novos deslizamentos, com cerca de 1.250 pessoas deslocadas.

Chegar aos sobreviventes tem se mostrado um desafio enorme. Um comboio de ajuda chegou à área no sábado à tarde para entregar lonas e água, mas sem comida.

No domingo, o governo local garantiu comida e água para cerca de 600 pessoas, de acordo com a ONU, mas equipamentos pesados ainda não haviam chegado, deixando as pessoas a procurar corpos em escombros perigosos e instáveis usando pequenas pás e forcados.

Rixas tribais também têm aumentado os riscos de segurança. Mesmo antes do desastre, a região vinha enfrentando conflitos tribais que levaram pessoas a fugir de aldeias vizinhas, muitas acabando concentradas na comunidade soterrada no deslizamento de terra. Em setembro do ano passado, grande parte de Enga estava sob bloqueio do governo e sob toque de recolher, sem voos de entrada ou saída.

Agora, enquanto a busca pelos mortos e sobreviventes continua, a raiva e a violência têm se intensificado.

No domingo, o Itamaraty emitiu um comunicado sobre a tragédia. "O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, dos deslizamentos de terra ocorridos na província de Enga, no noroeste da Papua-Nova Guiné, que vitimaram centenas de pessoas."

"Ao expressar condolências às famílias das vítimas e votos de plena recuperação aos atingidos, o governo brasileiro transmite sua solidariedade ao governo e ao povo papuásio", diz a nota.

Papua-Nova Guiné registrou vários terremotos, inundações e deslizamentos de terra desde o início do ano. Tropical e dividido ao longo de linhas tribais, étnicas e linguísticas, o país é rico em recursos naturais, mas em grande parte subdesenvolvido, tornando-o especialmente vulnerável a desastres naturais, que ocorrem com frequência.