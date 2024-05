Pesquisas apontam Donald Trump na frente de Joe Biden em 5 estados-chave nos EUA

The New York Times

O republicano Donald Trump está à frente do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em cinco estados considerados cruciais para a corrida à Casa Branca deste ano, segundo um novo conjunto de pesquisas. De acordo com o levantamento, o anseio por mudanças e a insatisfação com a economia e com a guerra Israel-Hamas entre os eleitores jovens, negros e hispânicos ameaçam desfazer a coalizão democrata do presidente.

As pesquisas do The New York Times, Siena College e The Philadelphia Inquirer mostraram que Trump estava à frente entre os eleitores registrados em um confronto direto com Biden em cinco dos seis estados-chave: Michigan, Arizona, Nevada, Geórgia e Pensilvânia. O atual presidente liderou entre os eleitores registrados em apenas um estado decisivo, Wisconsin.

A disputa é mais apertada entre o grupo que tem mais tendência a de fato ir às urnas no país em que o voto não é obrigatório. Nessa categoria, Trump também liderou em cinco estados, mas Biden ficou à frente em Michigan, enquanto ficou atrás por pouco em Wisconsin e na Pensilvânia.

Embora Biden tenha vencido em todos esses seis estados em 2020, as vitórias na Pensilvânia, em Michigan e em Wisconsin seriam suficientes para que ele fosse reeleito, desde que o democrata vencesse em todos os outros lugares em que ele foi vitorioso há quatro anos.

Os resultados foram semelhantes em um confronto hipotético que incluiu o candidato independente Robert F. Kennedy Jr., que obteve uma média de 10% dos votos e se aproximou igualmente dos dois candidatos dos principais partidos.

Os resultados permanecem praticamente inalterados desde a última série de pesquisas do The New York Times e Siena College em novembro de 2023. Na verdade, as pesquisas mostram que o custo de vida, a imigração, a guerra na Faixa de Gaza e o desejo de mudança continuam a prejudicar o atual presidente.

Os resultados revelam uma insatisfação generalizada com a situação do país. A maioria das pessoas ainda deseja o retorno à normalidade prometido por Biden na última campanha, mas os eleitores dos estados em que a disputa está mais acirrada permanecem particularmente preocupados e ansiosos por mudanças. Quase 70% dos eleitores dizem que os sistemas político e econômico do país precisam de grandes mudanças.

A sensação de que Biden faria pouco para melhorar o país ajudou a corroer sua imagem entre os eleitores jovens, negros e hispânicos. Trump e Biden estão essencialmente empatados entre os eleitores de 18 a 29 anos e hispânicos, embora cada grupo tenha dado a Biden mais de 60% dos votos em 2020.

Trump também conquista mais de 20% dos eleitores negros —o que representa o mais alto nível de apoio da população negra a qualquer candidato presidencial republicano desde a promulgação da Lei dos Direitos Civis de 1964.

No entanto, Biden tem mantido a maior parte de seu apoio entre os eleitores mais velhos e brancos. Como resultado, o democrata é mais competitivo nos três estados relativamente brancos do norte: Michigan, Pensilvânia e Wisconsin.