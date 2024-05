Somos nós ou os monstros do Hamas, diz Netanyahu no Memorial Day

São Paulo

"Somos nós, Israel, ou eles, os monstros do Hamas", disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no principal evento do Memorial Day, no cemitério militar do Monte Herzl, em Jerusalém, nesta segunda-feira (13).

A data é uma homenagem aos soldados mortos nas guerras e às vítimas de ataques.

Segundo a imprensa israelense, ele afirmou que a guerra em Gaza é uma escolha entre liberdade e prosperidade contra desespero e violência. Netanyahu afirmou também que Israel está determinado a vencer a luta.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu discursa em cerimônia no Memorial Day, em Israel - Gil Cohen/AFP

Ele discursou para ministros, rabinos, diplomatas e famílias que perderam pessoas no conflito com o Hamas.

"Alcançaremos os objetivos da vitória, em primeiro lugar, trazendo todos os nossos reféns para casa", prometeu.

O primeiro-ministro afirmou que os confrontos com o Hamas são uma continuação da Guerra da Independência de Israel e defendeu a união do país.

"Só juntos venceremos", declarou.