Veja cronologia dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e EUA

Brasília

As relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que completam 200 anos neste domingo (26), passaram por guerras mundiais, golpes de Estado e vaivéns na política e economia até chegar ao bicentenário. Relembre a seguir momentos marcantes.

1824

Início da relação

Menos de dois anos após o Brasil se separar de Portugal, em 26 de maio de 1824, o então presidente dos EUA, James Monroe, recebeu o encarregado de negócios do Brasil, José Silvestre Rebello. Washington reconheceu a independência brasileira, e os laços diplomáticos foram estabelecidos

1869

Questão Webb

O embaixador dos EUA no Brasil, James Watson Webb, exigiu o pagamento de indenização por causa de um navio americano que teria sido saqueado na costa brasileira. O Brasil se recusou a pagar e conseguiu a remoção de Webb

1876

Viagem de dom Pedro 2º

Na primeira visita de um governante brasileiro aos EUA, o imperador passou por várias cidades americanas. Na Filadélfia, durante a Exposição Universal, Graham Bell, pioneiro da telefonia, apresentou-lhe o aparelho. No ano seguinte, o Brasil instalaria sua primeira linha telefônica.

Ilustração da vista de dom Pedro 2º a Nova York, nos EUA - The New York Public Library

1891

Primeiro acordo comercial

Dois anos após a Proclamação da República, os países firmaram o Acordo Comercial Brasil-Estados Unidos (Blaine-Mendonça). Foram poucos resultados práticos, mas a aproximação foi importante

1905

Estabelecimento de embaixadas

As representações legais dos países foram elevadas à condição de embaixadas. No ano seguinte, Elihu Root realizou a primeira viagem de um secretário de Estado ao Brasil. O chanceler brasileiro era o barão do Rio Branco, introdutor da ideia de uma aproximação pragmática com os EUA



1913-1914

Expedição Rondon-Roosevelt

Já ex-presidente dos EUA, Theodore Roosevelt, conhecido pelo conservacionismo e espírito aventureiro, foi convidado pelo governo brasileiro para acompanhar o militar e sertanista Cândido Rondon em uma viagem para mapear o curso do rio da Dúvida, na Amazônia, depois rebatizado de rio Roosevelt. A expedição, na qual Roosevelt quase morreu, durou cinco meses

Theodore Roosevelt (à esq. da placa) e o Marechal Rondon (à dir da placa) - Acervo do Museu do Índio/ Funai - Brasil

1919

A chegada da Ford

Inaugurada, em São Paulo, a primeira fábrica da Ford, pioneira no Brasil; oito anos depois, Henry Ford criaria a Fordlândia, cidade instalada no meio da Amazônia para produzir borracha; o experimento fracassou

1928

Visita de Hoover

Em giro pela América Latina, o presidente eleito dos EUA, Herbert Hoover, foi ao Rio, então capital federal, e desfilou em carro aberto. "Nenhum país é mais amigo dos EUA do que o Brasil", disse o The New York Times em editorial sobre a visita, a primeira de um (futuro) ocupante da Casa Branca

1941

Walt Disney no Rio

Incentivado pelo governo Roosevelt como parte da política de boa vizinhança dos EUA com a América Latina –e uma arma de soft power–, Walt Disney passou 22 dias no Rio. Encontrou Getúlio Vargas, reuniu-se com artistas, foi à Portela. Da viagem saiu a inspiração para o personagem Zé Carioca

Walt Disney (à dir, de bigode) durante visita à Portela, no Rio de Janeiro, em 1941 - Arquivo Nacional

1942

Conferência do Rio de Janeiro

Em plena Segunda Guerra Mundial, os EUA pressionaram os países latino-americanos a romperem com o Eixo. O Brasil cortou relações com a Itália e a Alemanha; dois anos depois, enviou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) para a Europa

1947

How ‘tru’ you ‘tru’, Truman?

Depois de três visitas do antecessor, Franklin Roosevelt, Harry Truman ficou uma semana no Brasil, onde presidiu a Conferência para a Manutenção da Paz e Segurança Continental, na esteira do fim da 2ª Guerra. No encontro com o líder americano, o presidente Eurico Gaspar Dutra teria ouvido Truman perguntar: "How do you do, Dutra?" e respondido "How ‘tru’ you ‘tru’, Truman?"

1964

Apoio ao golpe

A Casa Branca sabia da trama do golpe que derrubou João Goulart. O adido militar Vernon Walters mantinha contato com os conspiradores militares; o embaixador, Lincoln Gordon, garante financiamento a opositores de João Goulart; ocorre planejamento da Brother Sam, com previsão de operação naval na costa brasileira

1969

Embaixador sequestrado

Numa das ações mais midiáticas contra a ditadura militar, guerrilheiros da ALN e do MR-8 sequestraram o embaixador dos EUA, Charles Elbrick; ele foi solto quase três dias depois, em troca da libertação de 15 presos políticos

1977

Acordo militar rompido

Após críticas do presidente Jimmy Carter à situação dos direitos humanos no país, o governo Geisel rompeu um acordo militar de 1952, que previa fornecimento de armas ao Brasil e envio de minerais atômicos para os EUA

1987

Vitória histórica no basquete

Liderada por Oscar, a seleção masculina venceu os EUA por 120 a 115 e levou o ouro no Pan-Americano de Indianápolis; embora o time americano fosse universitário, o título foi marcante porque os EUA jamais haviam perdido um jogo oficial de basquete em casa

Jogador Oscar Schmidt comemora medalha de ouro da seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis (EUA), em 1987, após a equipe derrotar a seleção da casa - Reuters

1994

Novo triunfo, agora no futebol

Na condição de favorito, ao contrário do basquete em 1987, o Brasil enfrentou os EUA pelas oitavas da Copa do Mundo no 4 de Julho, dia da independência americana. Gol de Bebeto, e a seleção avançaria até o tetra

Bebeto e Romário comemoram em jogo da seleção brasileira contra os EUA, em 1994 - Antônio Gaudério/Folhapress



2005

Churrasco com Bush

Em visita-relâmpago, George W. Bush foi recebido por Lula na Granja do Torto, onde comeu picanha, alcatra e outros cortes bovinos

Lula e Marisa Leticia recebem o então presidente americano, George W. Bush, na Granja do Torto, em Brasília - Lula Marques - 6.nov.05/Folhapress

2013

Escândalo de espionagem

O WikiLeaks revelou que a Agência de Segurança Nacional dos EUA monitorou autoridades brasileiras, inclusive pelo telefone pessoal de Dilma Rousseff; o episódio afastou os países, e o Brasil cancelou visita de Estado de Dilma aos EUA –a primeira que ocorreria desde 1995, quando Bill Clinton recebeu FHC

2019

Amigos, amigos, negócios à parte

Jair Bolsonaro visitou Donald Trump em Washington pouco depois de tomar posse. A viagem marcou o alinhamento ideológico do governo brasileiro ao presidente americano, mas não trouxe ganhos comerciais