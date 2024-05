CEO da Blackstone recua e diz que vai apoiar Trump de novo nas eleições

The New York Times

O bilionário presidente do grupo de investimentos Blackstone, Stephen A. Schwarzman, disse que vai apoiar o ex-presidente do Estados Unidos Donald Trump na corrida pela Casa Branca em novembro, uma revisão de seu apelo por uma "nova geração de líderes" após as midterms de 2022.

"O dramático aumento do antissemitismo me levou a focar nas consequências das próximas eleições com mais urgência", disse Schwarzman, que é judeu, em um comunicado, nesta sexta-feira (24). Ele também disse que as políticas econômicas, de imigração e externas dos EUA estariam "levando o país à direção errada".

O CEO da Blackstone, Stephen Schwarzman, ao lado do então presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca - Kevin Lamarque - 3.fev.2017/Reuters

Schwarzman, um republicano de longa data e grande doador do partido, permaneceu ao lado de Trump após sua derrota em 2020 e o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, mas se afastou depois de muitos dos candidatos escolhidos pelo ex-presidente perderem suas corridas de meio de mandato, em 2022.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Dias após o desempenho decepcionante do partido, Schwarzman prometeu apoiar um novo candidato nas primárias presidenciais republicanas. Mas, por fim, ele se manteve longe da escolha, de acordo com registros da Comissão Eleitoral Federal. Em vez disso, ele doou para candidatos republicanos à Câmara e ao Senado e para os comitês políticos que os apoiam.

No comunicado desta sexta, ele observou que continuaria a apoiar "candidatos republicanos ao Senado e outros republicanos em todos os níveis". Schwarzman doou dezenas de milhões de dólares para comitês políticos republicanos nos ciclos eleitorais recentes, incluindo aqueles usados por Trump na eleição de 2020.