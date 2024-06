Brasileira ferida em bombardeio no Líbano já respira sem ajuda de aparelhos, diz tio

São Paulo

A brasileira ferida em um bombardeio no sul do Líbano no último sábado (1º), Fatima Boustani, já respira sem a ajuda de aparelhos e conversou com familiares, afirmou seu tio, Jihad Azzam, nesta segunda-feira (3).

"Fatima está respirando sem aparelhos hoje e está totalmente consciente. Ela conversou conosco, mas ainda está na UTI", disse Azzam à Folha. Ainda de acordo com ele, os dois filhos da brasileira que também foram atingidos no ataque aéreo estão estáveis.

Fatima Boustani, 30, brasileira ferida em bombardeio no sul do Líbano - Acervo pessoal

Zahraa, 10, que passou por uma operação bem-sucedida na perna, saiu da UTI neste domingo (2) e ainda está hospitalizada, enquanto Ali, 9, que havia sofrido ferimentos leves, foi liberado nesta segunda.

"Graças a Deus, os três estão saudáveis", afirmou Azzam.

Boustani passou por uma cirurgia no próprio sábado, quando teve um ferimento na cabeça após um bombardeio atingir Saddikine, cidade a cerca de 100 quilômetros de Beirute onde fica a casa da família. A região está sob tensão desde o início da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, que respingou em outras partes do Oriente Médio.

Neste domingo, Azzam disse que o quadro de Boustani havia melhorado e era estável após ela perder sangue pela cabeça e pelos pulmões na véspera devido aos ferimentos. Mesmo assim, um médico da família recomendou a transferência da brasileira para outro hospital de maior infraestrutura, segundo ele.

"O médico não especificou um prazo para isso, mas a orientação foi de transferi-la quando o estado dela se estabilizasse, para que ela pudesse ser transportada de ambulância e receber o tratamento necessário", disse Azzam na ocasião. "Estamos em contato com hospitais de nível superior em Beirute e aguardamos a sua admissão."

Nesta segunda, ele afirmou que uma reunião agendada entre funcionários da Embaixada do Brasil em Beirute e a equipe médica não aconteceu por questões de segurança. "Mas, para ser honesto, o embaixador está em contato constante conosco, o tempo todo", disse.

Segundo funcionários do Itamaraty, uma eventual transferência depende da evolução do quadro de Boustani, atualmente estável, e da avaliação dos profissionais de saúde responsáveis pelo caso. Atualmente, a posição seria de que o atual hospital que a atende é adequado. Já Azzam diz que a família vai tentar transferi-la para um centro de saúde mais eficiente quando for possível.

Em nota do último domingo (2), o Itamaraty condenou o bombardeio. "O episódio ocorreu no contexto de ataques das Forças Armadas israelenses, no sul do Líbano, e do Hezbollah, no norte de Israel", afirmou a pasta.