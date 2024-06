O que Biden e Trump disseram sobre os 5 principais tópicos do debate

São Paulo

O primeiro, e talvez único, debate entre Joe Biden e Donald Trump na disputa pela Casa Branca nesta quinta-feira (27) tratou dos principais temas que mobilizam o eleitorado que vai às urnas em novembro.

Nem o democrata nem o republicano tiveram suas candidaturas oficializadas, uma vez que as etapas formais para essa confirmação são as respectivas convenções de seus partidos.

Donald Trump e Joe Biden durante debate presidencial promovido pela CNN em Atlanta, na Geórgia - Brian Snyder - 27.jun.24/Reuters/REUTERS

Em Atlanta, na Geórgia, Biden e Trump trocaram ataques e críticas, e não foram além de suas posições já manifestas sobre temas como economia, política externa, imigração, mudanças climáticas e aborto.

Veja a seguir o que cada um dos presidenciáveis disse no debate promovido pela CNN americana.

Economia

Biden destacou os avanços na recuperação econômica pós-pandemia de coronavírus, citando a criação de empregos e o crescimento econômico. Trump criticou a administração atual pelo aumento da inflação e altos preços de combustíveis, argumentando que sua gestão lidou melhor com a economia.

Política Externa

Biden defendeu suas ações em relação à Guerra da Ucrânia e apoio à Otan, a aliança militar ocidental liderada pelo Washington. Trump afirmou que a política externa de Biden é fraca e que ele teria gerenciado a situação de forma diferente, evitando a escalada tanto do conflito no Leste Europeu quando entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

Imigração

Biden enfatizou a importância de uma abordagem humanitária —sua promessa de campanha também na eleição de 2020— e a reforma do sistema de imigração. Trump reiterou suas acusações de praxe, associando sem evidências a presença de imigrantes a um suposto aumento na criminalidade e à suposta redução na quantidade de empregos para americanos.

Mudanças Climáticas

Biden destacou seus esforços para promover a energia limpa e combater a crise do clima, lembrando que Trump foi o responsável por tirar os EUA do Acordo de Paris, pacto internacional que estabelece metas para redução das emissões de gases de efeito estufa. O republicano minimizou a importância do tema e criticou os custos das políticas ambientais de Biden para a economia e para os empregos americanos.

Aborto

Biden prometeu restaurar as proteções de Roe vs. Wade —a decisão que garantia o acesso ao aborto em âmbito federal e que foi derrubada pela Suprema Corte—, embora uma medida dessa magnitude não dependa da Casa Branca, mas da aprovação do Congresso. Trump adotou uma postura mais ambígua, afirmando que a questão deve ser decidida pelos estados e evitando falar abertamente sobre uma proposta de âmbito nacional.