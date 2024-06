Partido de extrema direita alemão afasta seu líder de delegação de eurodeputados após série de polêmicas

AFP

O partido de extrema direita AfD (Alternativa para a Alemanha), que ficou em segundo lugar nas eleições europeias na Alemanha, afastou seu líder, Maximilian Krah, de sua delegação no Parlamento Europeu devido a uma série de escândalos, informou a legenda nesta segunda-feira (10).

A informação foi confirmada à AFP por um porta-voz da sigla. Como foi reeleito no pleito deste domingo, Krah, 47, tomará posse de seu cargo no Parlamento Europeu, mas não como representante da AfD.

Krah já tinha sido afastado no fim da campanha eleitoral depois de ter declarado em entrevista a um jornal italiano que nem todos os membros da SS, organização paramilitar nazista, eram "automaticamente criminosos".

Na ocasião, ele disse que suas declarações estavam sendo usadas como pretexto para prejudicar o partido e decidiu sair da campanha. A AfD o proibiu de fazer comícios, e ele foi barrado dos órgãos internos do partido.

Na entrevista ao La Reppublica, Krah afirmou que jamais iria dizer que "todos aqueles que vestiram um uniforme da SS eram, automaticamente, criminosos". "É preciso analisar caso a caso", declarou. "Entre os 900 mil integrantes da SS também havia muitos camponeses. Certamente havia uma alta porcentagem de criminosos, mas não apenas isso."

A Schutzstaffel ("tropa de proteção, em alemão), ou simplesmente SS, era um grupo paramilitar nazista responsável por administrar os campos de concentração e extermínio durante o Holocausto, o assassinato de 6 milhões de judeus e de outros grupos. Liderada por Heinrich Himmler, a organização acumulou poder e prestígio ao longo dos anos sob Adolf Hitler e foi responsável por aplicar as leis de pureza racial do regime.

A AfD obteve seu resultado mais expressivo nestas eleições europeias, com 15,9% dos votos, atrás apenas dos conservadores da CDU/CSU, de acordo com resultados oficiais divulgados nesta segunda.

A legenda extremista ficou à frente dos social-democratas do SPD, dos Verdes e dos liberais, os três partidos da coligação governamental alemã, e poderá ter 15 eurodeputados. Estes comporão um grupo à parte dentro do Parlamento, depois de o bloco de ultradireita ID (Identidade e Democracia) expulsar a AfD em decorrência das declarações de Krah. Agora, o partido tenta negociar com o ID sua reintegração.

A ascensão da extrema direita e a derrota da coalizão do premiê, Olaf Scholz, que pertence ao SPD, aumentam a pressão sobre o líder alemão, em meio a rumores sobre antecipação de eleições. Nesta segunda, o porta-voz do governo, Steffen Hebestreit, descartou essa possibilidade e afirmou que o próximo pleito geral deve ocorrer em 2025, como esperado.

Os social-democratas do SPD registraram uma derrota histórica que poderá questionar a eventual nova candidatura de Scholz às eleições legislativas marcadas

Com sede em Estrasburgo, na França, e em Bruxelas, na Bélgica, o Parlamento Europeu é a única instituição do bloco que tem eleição direta. Junto com os governos dos países-membros, tem como funções a negociação e aprovação de leis que são aplicadas a cerca de 450 milhões de cidadãos.

Os eurodeputados aprovam o orçamento da UE e o nome do presidente da Comissão Europeia, braço executivo do bloco. Temas importantes para os próximos cinco anos serão o reforço e uma maior integração na área da defesa, o financiamento da transição verde e a possibilidade de adesão de novos países-membros —hoje há 27.

Após a confirmação dos resultados finais, os grupos políticos se reunirão no Parlamento para a formação das bancadas. Os encontros devem ocorrer de 18 de junho a 3 de julho. A nova legislatura deve começar no meio de julho.